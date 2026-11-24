Σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent, η οποία επικαλείται την αστυνομία του Νόρφολκ, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Άνμερ Χολ, που βρίσκεται εντός του βασιλικού κτήματος Σάντρινγχαμ.

Στις αστυνομικές έρευνες χρησιμοποιήθηκαν ελικόπτερο, drones και αστυνομικοί σκύλοι. Οι δύο συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, καθώς και τα τρία παιδιά τους, απουσίαζαν από την κατοικία. Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Ουίλιαμ απέφυγε να τοποθετηθεί επί του περιστατικού, αναφέροντας ότι δεν σχολιάζονται ζητήματα ασφαλείας.

Το γαμήλιο δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ

Η έπαυλη των δέκα υπνοδωματίων είχε παραχωρηθεί στον Ουίλιαμ και την Κέιτ από την εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ ως γαμήλιο δώρο το 2011. Έκτοτε χρησιμοποιείται από την οικογένεια ως εξοχική κατοικία για διακοπές και σύντομες αποδράσεις, ενώ η κύρια κατοικία τους βρίσκεται στο βασιλικό κτήμα του Ουίνδσορ.

Στην Ντάουνινγκ Στριτ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ

Η είδηση της διάρρηξης έγινε γνωστή την ώρα που ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πραγματοποιούσε επίσκεψη στην Ντάουνινγκ Στριτ, όπου συναντήθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ.

Όπως αναφέρει το ΚΥΠΕ, αν και οι επαφές μελών της βασιλικής οικογένειας με πολιτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους είναι συχνές στο πλαίσιο επίσημων εκδηλώσεων, οι επισκέψεις στην πρωθυπουργική κατοικία είναι σχετικά σπάνιες.

Το 1955, η βασίλισσα Ελισάβετ είχε δειπνήσει με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ στην Ντάουνινγκ Στριτ, την παραμονή της παραίτησής του, ενώ το 2012 είχε παραστεί σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του Διαμαντένιου Ιωβηλαίου της.

Την πρωθυπουργική κατοικία είχε επισκεφθεί επανειλημμένα και ο βασιλιάς Κάρολος κατά την περίοδο που ήταν διάδοχος του θρόνου, ενώ εκεί είχε μεταβεί το 1989 και η μητέρα του Ουίλιαμ, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, The Independent