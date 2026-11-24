Η Walla, η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο με τη Μααρίβ και την Jerusalem Post, επικαλείται νέα έρευνα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Check Point. Σύμφωνα με την έρευνα, πίσω από τις επιθέσεις βρίσκεται η μέχρι πρότινος άγνωστη ομάδα Ιρανών χάκερ Volant Manticore, η οποία δραστηριοποιείται τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Σε μία από τις επιχειρήσεις της, η ομάδα φέρεται να χρησιμοποίησε πλαστό βιογραφικό γυναίκας με το όνομα Αθηνά Μαρίνου. Η φωτογραφία της είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και το βιογραφικό την παρουσίαζε ως επαγγελματία του τουρισμού που ζει στην Κύπρο, ενώ περιλάμβανε σύνδεσμο για τη λήψη πρόσθετων στοιχείων.

Ο σύνδεσμος οδηγούσε στην πραγματικότητα σε κακόβουλο λογισμικό με την ονομασία KuboShell. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το λογισμικό επέτρεπε στους επιτιθέμενους να αποκτούν απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπολογιστές, να συλλέγουν πληροφορίες και να εκτελούν εντολές.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πιθανός αποδέκτης της επιχείρησης ήταν αεροπορική εταιρεία με δραστηριότητα κυρίως σε πτήσεις προς το Ισραήλ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο, ότι η εταιρεία παραβιάστηκε ή ότι υποκλάπηκαν δεδομένα.

Η Check Point φέρεται επίσης να εντόπισε κακόβουλο έγγραφο με στρατιωτικό περιεχόμενο, το οποίο δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 και προοριζόταν για κυπριακή κρατική υπηρεσία. Στους στόχους του δικτύου περιλαμβάνονταν επίσης τηλεπικοινωνιακές εταιρείες και κρίσιμες υποδομές.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η επιλογή της Κύπρου συνδέεται με τη στενή συνεργασία της με το Ισραήλ και την Ελλάδα σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας.

Η έρευνα εντόπισε ενδείξεις σύνδεσης της Volant Manticore με την παλαιότερη ιρανική ομάδα MuddyWater, η οποία έχει συνδεθεί με το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών. Η Check Point αποδίδει με υψηλό βαθμό βεβαιότητας τη δραστηριότητα της νέας ομάδας στο Ιράν, αλλά θεωρεί λιγότερο βέβαιη τη σύνδεσή της με την ιρανική υπηρεσία πληροφοριών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το δίκτυο μετέφερε σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς του στη Σαουδική Αραβία, όπου στόχευε κυρίως νοσοκομεία και άλλους οργανισμούς υγείας.

Η Check Point αναφέρει ότι πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση ιρανικής ομάδας κυβερνοκατασκοπείας που επέλεξε την Κύπρο ως βασικό και συστηματικό στόχο των επιχειρήσεών της.

Πηγή: ΚΥΠΕ