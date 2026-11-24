Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Λιβύης, με έδρα την Τρίπολη, διέψευσε σήμερα ότι υπήρξε οποιαδήποτε "συνεννόηση" με το Κίεβο στο θέμα των επιθέσεων προχθές Κυριακή εναντίον δύο ρωσικών πλοίων στα ανοικτά των ακτών της ανατολικής Λιβύης, παίρνοντας με αυτόν τον τρόπο δημόσια τις αποστάσεις της από τις επιχειρήσεις την ευθύνη για τις οποίες διεκδίκησε η Ουκρανία.
Τρίπολη: «Αβάσιμοι» οι ισχυρισμοί περί συνεννόησης με το Κίεβο για τις επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων
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Η κυβέρνηση της Τρίπολης χαρακτηρίζει αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί συνεργασίας με την Ουκρανία, ενώ οι αρχές της ανατολικής Λιβύης ζητούν τη διεξαγωγή έρευνας από τον ΟΗΕ για την πιθανή παρουσία ουκρανικών δυνάμεων στο δυτικό τμήμα της χώρας.
Σε ανακοίνωση της διεύθυνσης εξωτερικών πληροφοριών, το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως οι "ισχυρισμοί περί ύπαρξης οποιωνδήποτε συνεννοήσεων με την ουκρανική πλευρά όσον αφορά τα γεγονότα αυτά" είναι "αβάσιμοι".
Η δήλωση αυτή γίνεται καθώς εικασίες κυκλοφορούν σχετικά με πιθανό ρόλο των αρχών της Τρίπολης στις επιχειρήσεις που διεκδικεί το Κίεβο. Η Ρωσία διατηρεί εδώ και αρκετά χρόνια στενές σχέσεις με το στρατόπεδο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, που ελέγχει την ανατολική Λιβύη όπου και πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις.
Η Λιβύη παραμένει διαιρεμένη ανάμεσα στην κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ στην Τρίπολη και μία παράλληλη διοίκηση στο ανατολικό τμήμα της χώρας, που υποστηρίζεται από τον στρατάρχη Χαφτάρ.
Η υπόθεση τροφοδότησε διερωτήσεις σχετικά με πιθανές πολιτικές συνέπειες και συνέπειες στον τομέα της ασφάλειας στη Λιβύη, καθώς και φόβους για επιδείνωση των εντάσεων ανάμεσα στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα.
"Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται το έδαφος και οι εγκαταστάσεις της Λιβύης ως αφετηρία για εχθρικές ενέργειες", ανέφερε το υπουργείο, επαναλαμβάνοντας το λεκτικό μιας ανακοίνωσης του υπουργείου Άμυνας που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο.
Το υπουργείο Άμυνας είχε αρνηθεί τότε ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας προκειμένου να εξαπολύσει drones εναντίον πλοίων του ρωσικού "σκιώδους στόλου" στη Μεσόγειο, όπως είχε μεταδώσει το αμερικανικό δίκτυο CNN.
Επικαλούμενο ουκρανική πηγή, το CNN είχε μεταδώσει πως Ουκρανοί χειριστές drones είχαν ανατπυχθεί στη βορειοδυτική Λιβύη από τα τέλη του 2025.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διεκδίκησε τις επιθέσεις της Κυριακής κοντά στη Βεγγάζη, μεγάλη πόλη της ανατολικής Λιβύης, κατά τις οποίες μια κορβέτα βυθίστηκε και ένα φορτηγό πλοίο επλήγη. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ουκρανικός στρατός χρησιμοποίησε επτά θαλάσσια drones ουκρανικής κατασκευής σε μια "υποδειγματική επιχείρηση σε απάντηση στον ρωσικό πόλεμο".
ΟΙ αρχές της ανατολικής Λιβύης ζήτησαν από τον ΟΗΕ να διεξαγάγει έρευνα για την υποτιθέμενη παρουσία ουκρανικών δυνάμεων στο δυτικό τμήμα της χώρας.
Σήμερα ο στρατάρχης Χαφτάρ μετέβη στην Τουρκία, σύμφωνα με το δίκτυο Αλχάνταθ, ενώ ο γιος και διάδοχός του Σαντάμ Χαφτάρ δήλωσε στο X ότι βρίσκεται στο Κατάρ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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