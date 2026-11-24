Σύμφωνα με δημοσίευμα του protothema.gr, το οποίο επικαλείται την οργάνωση, η 19χρονη Χέλια Φαταχί βρισκόταν στον δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης της όταν ενημέρωσε τους γονείς της για τη σχέση της με έναν συνομήλικό της και το γεγονός ότι περίμενε παιδί.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, οι γονείς της, Βόρια Φαταχί και Λεϊλά Βεϊσί, μετέβησαν σε αστυνομικό τμήμα, όπου υπέβαλαν καταγγελία εναντίον του συντρόφου της κόρης τους.

Σύμφωνα με τη Hengaw, μετά την επιστροφή τους στην οικογενειακή κατοικία, οι γονείς ανάγκασαν τη 19χρονη να καταπιεί μεγάλη ποσότητα αντιεπιληπτικών φαρμάκων, την ξυλοκόπησαν και στη συνέχεια της προκάλεσαν ασφυξία.

Πηγές που επικαλείται η οργάνωση αναφέρουν ότι οι δύο γονείς ομολόγησαν τη δολοφονία όταν στο σπίτι έφτασε προσωπικό των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής βοήθειας. Αμφότεροι συνελήφθησαν αργότερα την ίδια ημέρα στην πόλη Σαναντάτζ.

Η αστυνομία απέδωσε τη δολοφονία σε «οικογενειακές διαφορές», επικαλούμενη τις καταθέσεις των γονέων. Ωστόσο, οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw και Hana συνδέουν τη γυναικοκτονία με αντιλήψεις περί «οικογενειακής τιμής».

Διαδοχικές γυναικοκτονίες στο Ιράν

Η υπόθεση της 19χρονης είναι η τρίτη δολοφονία νεαρής γυναίκας ή ανήλικου κοριτσιού που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο Ιράν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

Στις 18 Νοεμβρίου, η 23χρονη Σαντάφ Χαγκμπίν πυροβολήθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια του πάρτι γενεθλίων της στην επαρχία Γκιλάν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, φερόμενος ως δράστης είναι ο πρώην σύντροφός της, με πιθανό κίνητρο την άρνησή της να τον παντρευτεί.

Στις 15 Νοεμβρίου, η σορός της 16χρονης Σογκάντ Σαγιαντί εντοπίστηκε στον προαύλιο χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, στην πόλη Κερμανσάχ.

Η ανήλικη είχε προειδοποιήσει την προηγουμένη τους υπευθύνους του σχολείου της ότι κινδύνευε να υποστεί βία ή ακόμη και να δολοφονηθεί εάν επέστρεφε στο σπίτι με τον πατέρα της.

Σύμφωνα με τη Hengaw, η διεύθυνση του σχολείου είχε καλέσει τον πατέρα της, όταν πληροφορήθηκε ότι η μαθήτρια επικοινωνούσε με έναν υποψήφιο σύντροφο τον οποίο εκείνος δεν ενέκρινε. Ο πατέρας φέρεται να επιτέθηκε στη 16χρονη μπροστά σε συμμαθήτριες και εκπαιδευτικούς, ενώ η οργάνωση υποστηρίζει ότι την επόμενη ημέρα τη δολοφόνησε, ρίχνοντάς την από τον πέμπτο όροφο της κατοικίας τους.

Ο πατέρας συνελήφθη ως ύποπτος για επίθεση και ανθρωποκτονία, ενώ υπό κράτηση τέθηκε και η διευθύντρια του σχολείου για πιθανή αμέλεια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mizan.

Η διευθύντρια αρνήθηκε ότι ο πατέρας κλήθηκε στο σχολείο λόγω της προσωπικής ζωής της μαθήτριας. Διαφορετική εκδοχή έδωσε και η τοπική διεύθυνση εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας ότι η επίσκεψή του αφορούσε τη μεταγραφή της κόρης του σε άλλο σχολείο.

Η 16χρονη διέμενε με τον πατέρα και τη μητριά της μετά τον χωρισμό των γονέων της, ενώ, σύμφωνα με τις καταγγελίες, της είχε απαγορευθεί η επικοινωνία με τη μητέρα της.

Δολοφονήθηκε επειδή ήθελε να επιλέξει τον σύζυγό της

Μία ακόμη υπόθεση καταγράφηκε στις 29 Οκτωβρίου στην επαρχία του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν, με θύμα τη 16χρονη Νεσά Αλιζαντέχ.

Η μαθήτρια φέρεται να δολοφονήθηκε από τον πατέρα της, ο οποίος αντιδρούσε στην επιθυμία της να παντρευτεί άνδρα της δικής της επιλογής.

Σύμφωνα με πηγές της Hengaw, η ανήλικη είχε εγκαταλείψει την οικογενειακή κατοικία λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία της, ωστόσο συγγενείς της την υποχρέωσαν να επιστρέψει.

Οι ύποπτες συνθήκες του θανάτου της οδήγησαν τις αστυνομικές αρχές στη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία κατέδειξε ότι η 16χρονη πέθανε από στραγγαλισμό.

Ο πατέρας της παραμένει υπό κράτηση, ενώ, έπειτα από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης, φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία, επικαλούμενος λόγους «οικογενειακής τιμής».

Τουλάχιστον 207 γυναικοκτονίες το 2025

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τις 21 Μαρτίου έως τις 13 Οκτωβρίου 2026 καταγράφηκαν τουλάχιστον 84 δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών στο Ιράν. Στις 75 περιπτώσεις οι δράστες ήταν γνωστοί στα θύματα, ενώ οκτώ ανήλικα κορίτσια δολοφονήθηκαν από μέλη της οικογένειάς τους.

Η Hengaw κατέγραψε τουλάχιστον 207 γυναικοκτονίες κατά το 2025, εκ των οποίων οι 31 συνδέονταν με πιθανά κίνητρα «οικογενειακής τιμής».

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονταν τουλάχιστον 13 γυναίκες που είχαν απορρίψει προτάσεις γάμου, δέκα που είχαν ζητήσει διαζύγιο και δέκα που είχαν παντρευτεί σε ανήλικη ηλικία και δολοφονήθηκαν από τους συζύγους τους.

Το νομικό πλαίσιο και η επιεικέστερη μεταχείριση των δραστών

Οι αλλεπάλληλες υποθέσεις γυναικοκτονιών έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τις εκκλήσεις για υιοθέτηση νομοθεσίας που θα προστατεύει τις γυναίκες και τα κορίτσια από τη βία, η οποία εκκρεμεί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Ο ισλαμικός ποινικός κώδικας του Ιράν δεν αντιμετωπίζει τα λεγόμενα «εγκλήματα τιμής» ως ξεχωριστό ποινικό αδίκημα, ενώ προβλέπει εξαιρέσεις που επιτρέπουν την επιβολή ηπιότερων ποινών σε ορισμένους δράστες.

Ειδικότερα, το άρθρο 301 εξαιρεί τους πατέρες και τους παππούδες από την πατρική πλευρά από την εφαρμογή του «κισάς», της αρχής της ανταποδοτικής τιμωρίας, η οποία σε περιπτώσεις ανθρωποκτονίας μπορεί να συνεπάγεται τη θανατική ποινή.

Ως αποτέλεσμα, σε αρκετές υποθέσεις επιβάλλονται ποινές φυλάκισης από τρία έως δέκα χρόνια.

Ορισμένες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον 450 δολοφονίες στο όνομα της «οικογενειακής τιμής» ετησίως στο Ιράν. Ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, καθώς αρκετές υποθέσεις δεν καταγγέλλονται ή καταγράφονται με διαφορετική αιτία θανάτου.

Πηγή: protothema.gr