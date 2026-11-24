Ποινή φυλάκισης 22 μηνών επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας σε 27χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε υπόθεση εμπρησμού αυτοκινήτου.
Λάρνακα: Ένοχος 27χρονος για εμπρησμό αυτοκινήτου - Στη φυλακή για 22 μήνες
Η υπόθεση αφορά εμπρησμό αυτοκινήτου τον Απρίλιο του 2025, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία του 29χρονου ιδιοκτήτη του
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο εμπρησμός διαπράχθηκε στις 5 Απριλίου 2025, ενώ το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία του 29χρονου ιδιοκτήτη του, στην επαρχία Λάρνακας.
Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 27χρονου, με αποτέλεσμα να εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψής του. Ο ίδιος συνελήφθη την 1η Μαΐου 2025 και τέθηκε υπό κράτηση.
Την υπόθεση διερεύνησε το ΤΑΕ Λάρνακας.
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