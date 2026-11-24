Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο εμπρησμός διαπράχθηκε στις 5 Απριλίου 2025, ενώ το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία του 29χρονου ιδιοκτήτη του, στην επαρχία Λάρνακας.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 27χρονου, με αποτέλεσμα να εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψής του. Ο ίδιος συνελήφθη την 1η Μαΐου 2025 και τέθηκε υπό κράτηση.

Την υπόθεση διερεύνησε το ΤΑΕ Λάρνακας.