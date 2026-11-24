Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο στις 12:30.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΔ, Χάρης Χαραλάμπους, εξέφρασε την ελπίδα η συνάντηση «να προκύψουν θετικά νέα για τους επηρεαζόμενους συναδέλφους και να αποφευχθεί η κρίση στην εκπαίδευση».

Πηγή: ΚΥΠΕ