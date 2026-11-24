Συνάντηση με αντιπροσωπείες των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ θα έχει την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Στο επίκεντρο θα βρίσκεται το Σχέδιο Διορισμών.
Συνάντηση Προέδρου με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για το Σχέδιο Διορισμών - Θετικές εξελίξεις προσδοκά η ΠΟΕΔ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί τις εκπαιδευτικές οργανώσεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 12:30, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο στις 12:30.
Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΔ, Χάρης Χαραλάμπους, εξέφρασε την ελπίδα η συνάντηση «να προκύψουν θετικά νέα για τους επηρεαζόμενους συναδέλφους και να αποφευχθεί η κρίση στην εκπαίδευση».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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