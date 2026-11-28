Η αποχώρησή του από το κυβερνητικό σχήμα έρχεται στον απόηχο δημοσιευμάτων για απευθείας αναθέσεις στο λογιστικό γραφείο των αδελφών του από δημόσιους φορείς, τα οποία προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις.

Ο ίδιος, με ανάρτησή του στο Facebook, γνωστοποίησε ότι υπέβαλε την παραίτησή του στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αρνούμενος οποιαδήποτε συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του.

«Μπήκα στην πολιτική καθαρός»

«Μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης Λιάκος.

Υποστηρίζει ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια «ανήθικη και χυδαία επίθεση», ενώ κάνει λόγο για «προεκλογική ανθρωποφαγία».

Παράλληλα, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωσή του και την αποκάλυψη αυτού που ο ίδιος χαρακτηρίζει σκευωρία.

Στην ανάρτησή του ευχαριστεί τον Έλληνα πρωθυπουργό, τους συνεργάτες του και όσους τον στήριξαν τις τελευταίες ημέρες, με ιδιαίτερη αναφορά στους πολίτες της Δυτικής Αττικής.

«Η πολιτική για εμένα είναι συνυφασμένη με την προσφορά και μόνο. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ», καταλήγει.

Οι καταγγελίες για τις απευθείας αναθέσεις

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται απευθείας αναθέσεις για υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, κυρίως από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατά την περίοδο που ο Λιάκος ήταν βουλευτής.

Ο ίδιος είχε υποστηρίξει σε προηγούμενες δηλώσεις του ότι δεν συμμετέχει σε καμία εταιρεία και ότι μοναδικό του εισόδημα αποτελεί η βουλευτική αποζημίωση.

Είχε επίσης γνωστοποιήσει ότι μία από τις δύο αδελφές του εργαζόταν ως σύμβουλός του κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας και ότι της είχε ζητήσει να παραιτηθεί πριν από την ορκωμοσία του ως υφυπουργού.

Ο Βαγγέλης Λιάκος είχε ορκιστεί υφυπουργός Εσωτερικών την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου.