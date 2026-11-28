Η εξέλιξη ανατρέπει τον προγραμματισμό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η συμμετοχή του στη σύνοδο θα σηματοδοτούσε την πρώτη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στη Λιβύη έπειτα από 15 χρόνια.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Agenzia Nova, ο αλ Μένφι γνωστοποίησε την απόφασή του με επιστολή ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου προς τον πρόεδρο του Μπουρούντι και προεδρεύοντα της Αφρικανικής Ένωσης, Εβαρίστ Νταγισιμίγιε.

Ως επίσημη αιτιολογία προβάλλεται η ανάγκη διαμόρφωσης ευνοϊκότερων συνθηκών για τη διεξαγωγή της συνόδου και τη διασφάλιση της ευρείας και υψηλού επιπέδου εκπροσώπησης των αφρικανικών χωρών.

Η νέα ημερομηνία αναμένεται να καθοριστεί έπειτα από διαβουλεύσεις μεταξύ της Λιβύης, της Τουρκίας και της Αφρικανικής Ένωσης.

Συνεχίζονται οι προετοιμασίες παρά την ανακοίνωση

Ενδεικτικό του αιφνιδιαστικού χαρακτήρα της απόφασης είναι το γεγονός ότι μόλις στις 24 Νοεμβρίου το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης είχε ανακοινώσει συνάντηση του ασκούντος καθήκοντα υπουργού Εξωτερικών, Ταχέρ αλ Μπαούρ, με τον Τούρκο πρέσβη, Γκιουβέν Μπεγκέτς, με αντικείμενο τις προετοιμασίες της συνόδου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Libya Observer το Σάββατο, οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της συνόδου στις αρχικά συμφωνηθείσες ημερομηνίες συνεχίζονται από την πλευρά της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.

Το παρασκήνιο και ο παράγοντας Χαφτάρ

Η εξέλιξη σημειώνεται σε μια περίοδο εντατικοποίησης των επαφών της Άγκυρας με τις αντίπαλες πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις της Λιβύης.

Σύμφωνα με το Agenzia Nova, ο Ερντογάν φέρεται να επιδίωκε τη διεξαγωγή συνάντησης μεταξύ του πρωθυπουργού της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα, και του Σαντάμ Χαφτάρ, γιου του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, στο περιθώριο της συνόδου.

Το ίδιο πρακτορείο, επικαλούμενο αραβικά δημοσιεύματα, αναφέρει ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης επιχειρεί να πείσει τον αλ Μένφι να επανεξετάσει την απόφασή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής πλευράς για την αναβολή.