Ο Τραμπ δεν αποκλείει χτύπημα στο Ιράν: «Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι, κανείς δεν ξέρει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας έξω από τον Λευκό Οίκο, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, αρνούμενος να απαντήσει εάν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επίθεση κατά του Ιράν ή των πυρηνικών του εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για την πιθανή εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν, απέφυγε να απαντήσει ευθέως. «Δεν μπορώ να το πω αυτό», δήλωσε, προσθέτοντας με το χαρακτηριστικό του ύφος: «Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Κανείς δεν ξέρει τι θέλω να κάνω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το Ιράν έχει πολλά προβλήματα και θέλει να διαπραγματευτεί».

'I may do it, I may not do it, nobody knows what I'm going to do'



Donald Trump is asked if the US will strike Iranian nuclear facilities



The President adds: 'Iran has got a lot of trouble'https://t.co/6AXIpfJ5oO pic.twitter.com/Dz2F94KOOt