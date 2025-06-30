Μαίνεται η φωτιά στη Σμύρνη: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις, εκκενώνονται περιοχές (εικόνες, βίντεο)

Μαίνεται για δεύτερη ημέρα η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σμύρνη με το έργο των πυροσβεστών να δυσχεραίνεται από τους ισχυρούς ανέμους.
Εκκενώθηκαν χωριά στη Σμύρνη
Οπως δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραχήμ Γιουμακλί και μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στις περιοχές Κουγιουτσάκ και Ντογάνμπεη της Σμύρνης σημειώθηκαν αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας ανέμων ταχύτητας 40-50 χλμ/ώρα και ότι τέσσερα χωριά και δύο συνοικίες εκκενώθηκαν.
Severe impacts to air travel as fires in the Turkish Province of İzmir rage on.— Chaos News Network (@ChaosNewsNet1) June 30, 2025
Source: Mayor Cemil Tugay of İzmir#Fires #Turkey #izmiryanıyor pic.twitter.com/BDsPBIN1pi
bu fotoğraf kalbimi ağrıttı.. binlerce masum hayvan alevler içinde yaşam mücadelesi veriyor. #izmiryanıyor pic.twitter.com/TCdCfG9prM— kız arkadaşınız (@egombilir) June 29, 2025
Ελικόπτερα, πυροσβεστικά αεροσκάφη και άλλα οχήματα, καθώς και περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης, ανέφερε ο υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Σμύρνη.
Seferihisar Ömür Beldesi Pelikan sitesi - Ekiplerce kurtarılan bir vatandaşımız.#izmir #Seferihisaryangın #izmiryangın #yangın #izmiryanıyor pic.twitter.com/s0XnedaTs9— TENGRİ ELÇİSİ (@tengrielcisi) June 29, 2025
Οπτικό υλικό που μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης δείχνει τρακτέρ με βυτιοφόρα και ελικόπτερα που μετέφεραν νερό, ενώ καπνός υψωνόταν πάνω από λόφους με καμένα δέντρα.
İzmir Seferihisar Doğankent Sitesi’nde başlayan orman yangını nedeniyle çok sayıda ev alevlere teslim oldu..— İzmir'de Bunlar Oldu (@izmirimhaber) June 29, 2025
#izmir pic.twitter.com/YEDreyxtPc
Kebakaran hutan di İzmir, Turki telah menyebar ke daerah perbatasan antara distrik Menderes dan Seferihisar. Warga berusaha menahan api dengan botol air sementara petugas pemadam kebakaran bekerja untuk mengendalikan api. pic.twitter.com/wFilg8kIS1— memeng 2 (@DambaanA) June 30, 2025
Alevlerin değil güneşin aydınlattığı günler görmek dileğiyle geçmiş olsun #izmir— Anonim (@DOSTBULAMADI) June 30, 2025
Mevlam felaketlerden ve hainlerden korusun #pazartesi#SabahNamazı
___#YeşilVatan #Başlangıç #Yangın #Seferihisar #izmiryanıyor#depremoldu pic.twitter.com/PWyFKyDL9z
Οι παράκτιες περιοχές της Τουρκίας έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από πυρκαγιές καθώς τα καλοκαίρια έχουν γίνει πιο θερμά και ξηρά, κάτι που οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ