Μαίνεται η φωτιά στη Σμύρνη: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις, εκκενώνονται περιοχές (εικόνες, βίντεο)

Μαίνεται για δεύτερη ημέρα η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σμύρνη με το έργο των πυροσβεστών να δυσχεραίνεται από τους ισχυρούς ανέμους.

Εκκενώθηκαν χωριά στη Σμύρνη

Οπως δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραχήμ Γιουμακλί και μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στις περιοχές Κουγιουτσάκ και Ντογάνμπεη της Σμύρνης σημειώθηκαν αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας ανέμων ταχύτητας 40-50 χλμ/ώρα και ότι τέσσερα χωριά και δύο συνοικίες εκκενώθηκαν.

Severe impacts to air travel as fires in the Turkish Province of İzmir rage on.



