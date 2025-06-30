Μαίνεται η φωτιά στη Σμύρνη: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις, εκκενώνονται περιοχές (εικόνες, βίντεο)

Μαίνεται για δεύτερη ημέρα η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σμύρνη με το έργο των πυροσβεστών να δυσχεραίνεται από τους ισχυρούς ανέμους.

Εκκενώθηκαν χωριά στη Σμύρνη

Οπως δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραχήμ Γιουμακλί και μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στις περιοχές Κουγιουτσάκ και Ντογάνμπεη της Σμύρνης σημειώθηκαν αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας ανέμων ταχύτητας 40-50 χλμ/ώρα και ότι τέσσερα χωριά και δύο συνοικίες εκκενώθηκαν.

Severe impacts to air travel as fires in the Turkish Province of İzmir rage on. Source: Mayor Cemil Tugay of İzmir #Fires #Turkey #izmiryanıyor pic.twitter.com/BDsPBIN1pi

bu fotoğraf kalbimi ağrıttı.. binlerce masum hayvan alevler içinde yaşam mücadelesi veriyor. #izmiryanıyor pic.twitter.com/TCdCfG9prM

Ελικόπτερα, πυροσβεστικά αεροσκάφη και άλλα οχήματα, καθώς και περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης, ανέφερε ο υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Σμύρνη.

Seferihisar Ömür Beldesi Pelikan sitesi - Ekiplerce kurtarılan bir vatandaşımız. #izmir #Seferihisaryangın #izmiryangın #yangın #izmiryanıyor pic.twitter.com/s0XnedaTs9

Οπτικό υλικό που μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης δείχνει τρακτέρ με βυτιοφόρα και ελικόπτερα που μετέφεραν νερό, ενώ καπνός υψωνόταν πάνω από λόφους με καμένα δέντρα.

İzmir Seferihisar Doğankent Sitesi’nde başlayan orman yangını nedeniyle çok sayıda ev alevlere teslim oldu.. #izmir pic.twitter.com/YEDreyxtPc

Alevlerin değil güneşin aydınlattığı günler görmek dileğiyle geçmiş olsun #izmir

Mevlam felaketlerden ve hainlerden korusun #pazartesi#SabahNamazı

___#YeşilVatan #Başlangıç #Yangın #Seferihisar #izmiryanıyor#depremoldu pic.twitter.com/PWyFKyDL9z