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Μαίνεται η φωτιά στη Σμύρνη: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις, εκκενώνονται περιοχές (εικόνες, βίντεο)

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Ελικόπτερα, πυροσβεστικά αεροσκάφη και άλλα οχήματα, καθώς και περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Μαίνεται για δεύτερη ημέρα η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σμύρνη με το έργο των πυροσβεστών να δυσχεραίνεται από τους ισχυρούς ανέμους.

Εκκενώθηκαν χωριά στη Σμύρνη

Οπως δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραχήμ Γιουμακλί και μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στις περιοχές Κουγιουτσάκ και Ντογάνμπεη της Σμύρνης σημειώθηκαν αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας ανέμων ταχύτητας 40-50 χλμ/ώρα και ότι τέσσερα χωριά και δύο συνοικίες εκκενώθηκαν.

Ελικόπτερα, πυροσβεστικά αεροσκάφη και άλλα οχήματα, καθώς και περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης, ανέφερε ο υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Σμύρνη.

Οπτικό υλικό που μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης δείχνει τρακτέρ με βυτιοφόρα και ελικόπτερα που μετέφεραν νερό, ενώ καπνός υψωνόταν πάνω από λόφους με καμένα δέντρα.

 

Οι παράκτιες περιοχές της Τουρκίας έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από πυρκαγιές καθώς τα καλοκαίρια έχουν γίνει πιο θερμά και ξηρά, κάτι που οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

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