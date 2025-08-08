Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Γάζα: Ο ΟΗΕ «τάσσεται σθεναρά εναντίον οποιασδήποτε κλιμάκωσης» του πολέμου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τα Ηνωμένα Έθνη τόνισαν, χθες Πέμπτη, ότι τάσσονται εναντίον οποιαδήποτε επέκτασης των επιχειρήσεων του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Τασσόμαστε σθεναρά εναντίον οποιασδήποτε κλιμάκωσης της σύγκρουσης», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Φαρχάν Χακ, στους διαπιστευμένους συντάκτες στη Νέα Υόρκη. Ο πόλεμος «είναι ήδη ακραία καταστροφικός», σημείωσε, με «πάνω από 60.000 νεκρούς» στον παλαιστινιακό θύλακο, πρόσθεσε.

Η προοπτική επέκτασης των επιχειρήσεων θα έφερνε «τεράστια δεινά» στον άμαχο πληθυσμό που διατρέχει κίνδυνο να «λιμοκτονήσει» και αυτό «θα μπορούσε να χειροτερέψει» σε περίπτωση κλιμάκωσης των επιχειρήσεων, σημείωσε ο κ. Χακ.

ΚΥΠΕ

