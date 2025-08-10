Ακόμη μία παρουσιάστρια του Fox αναβαθμίζει ο Τραμπ: «Στέλνει» την Τάμι Μπρους στον ΟΗΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Σάββατο μέσω Truth Social ότι ονομάζει την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την Τάμι Μπρους, νέα αναπληρώτρια πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

Η κ. Μπρους βρισκόταν στη θέση της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών αφότου ο ρεπουμπλικάνος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου και, σύμφωνα με τον πρόεδρο, έκανε «φανταστική δουλειά».

Η Τάμι Μπρους, 62 ετών, υπερασπίστηκε σθεναρά αμφιλεγόμενες αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, από τις πολιτικές για την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης ως τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και τη δράση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF).

Υπήρξε σχολιάστρια του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά, για πάνω από είκοσι χρόνια, ενώ είναι επίσης συγγραφέας βιβλίων που καταφέρονται εναντίον ιδίως των δημοκρατικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ