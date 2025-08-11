Κίνα-Νινγκσιά: Η «γοητευτική πρωτεύουσα λουλουδιών» της Κίνας

Μέσα σε 48 ώρες, φρέσκα τριαντάφυλλα από την Αυτόνομη Περιφέρεια Νινγκσιά Χούι, της επαρχίας Κανσού της βορειοδυτικής Κίνας μπορούν να κοπούν και μπουν σε βάζα στο Αλμάτι του Καζακστάν.

Κατά τη χρονιά που διανύουμε, τα τριαντάφυλλα από την αναφερόμενη περιοχή, όχι μόνο κατέκτησαν τις εσωτερικές αγορές της Κίνας, αλλά και διείσδυσαν εμπορικά σε σημαντικές αγορές της Κεντρικής Ασίας, μετά την εφαρμογή πρωτοποριακών τεχνολογιών καλλιέργειας, ευέλικτων τελωνειακών υπηρεσιών, αλλά εκσυγχρονισμένης αλυσίδας ψυχρής μεταφοράς.

Η πόλη Νινγκσιά βρίσκεται στην Αυτόνομη Περιφέρεια Νινγκσιά Χούι και δεν είναι μία περιοχή παραδοσιακής καλλιέργειας λουλουδιών, αλλά κατά τα τελευταία χρόνια εκμεταλλεύτηκε τις μοναδικές κλιματολογικές συνθήκες της (τον άφθονο ήλιο, τη σημαντική εναλλαγή της ημερήσιας θερμοκρασίας, αλλά και τα δροσερά καλοκαίρια) για τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την καλλιέργεια των λουλουδιών

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ