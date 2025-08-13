Ο Τραμπ δηλώνει ότι επιθυμεί να έχει γρήγορα συνάντηση με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θέλει να οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του ίδιου «σχεδόν αμέσως» μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο την Παρασκευή στην Αλάσκα.

«Αν η πρώτη πάει καλά, θα έχουμε μια σύντομη δεύτερη», δήλωσε, μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι.

«Ορισμένα σπουδαία πράγματα μπορούν να επιτευχθούν στην πρώτη συνάντηση - θα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση - αλλά αυτή θέτει το σκηνικό για μια δεύτερη συνάντηση», δήλωσε ο ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, κάνοντας λόγο για μια «πολύ καλή κλήση» που είχε στην τηλεδιάσκεψη νωρίτερα με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι.

«Θα ήθελα να το κάνω αυτό σχεδόν αμέσως και θα έχουμε μια σύντομη δεύτερη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι και εμού, αν θέλουν να με έχουν εκεί».

ΑΠΕ- ΜΠΕ