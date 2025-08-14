Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Ο Πούτιν αναμένεται να έχει συνάντηση κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Μιλώντας σε συνάντηση στο Κρεμλίνο με τους πλέον υψηλόβαθμους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους, ο Πούτιν δήλωσε ότι τους ενημερώνει για την τρέχουσα κατάσταση στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία με τις ΗΠΑ, και τις διμερείς συνομιλίες με το Κίεβο.

«Θα ήθελα να σας πω για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε με τη σημερινή αμερικανική ηγεσία, η οποία, όπως γνωρίζουν όλοι, καταβάλλει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά δυναμικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, να τερματιστεί η κρίση, και να φθάσουν σε συμφωνίες που ικανοποιούν όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ έχουν στόχο να δημιουργήσουν «τις μακροπρόθεσμες συνθήκες ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη, και στον κόσμο συνολικά, εάν καταλήξουμε σε συμφωνίες στον τομέα του ελέγχου των στρατηγικών επιθετικών όπλων στις επόμενες φάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

