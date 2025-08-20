Δεν είναι η στιγμή για «αποτελεσματικές» συνομιλίες με ΗΠΑ για πυρηνικά, λέει το Ιράν

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν φτάσει στο σημείο που μπορούν να διεξαχθούν «αποτελεσματικές» συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα, δήλωσε ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη.

«Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ πρέπει να διεξάγονται στον δικό τους χρόνο. Κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που ονομάζεται «διαπραγματευτική ωριμότητα» και πρέπει να φτάσει σε αυτήν την ωριμότητα για να διεξαχθεί», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί.

«Κατά τη γνώμη μου, δεν έχουμε ακόμη φτάσει στο σημείο ωριμότητας όπου μπορούν να διεξαχθούν αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

