Ξεκαθαρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η θέση ΗΠΑ για την Τουρκία και τα F-35 δεν έχει αλλάξει

Η θέση της αμερικανικής Κυβέρνησης για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δεν έχει αλλάξει, καθώς, όπως επισημαίνει το γραφείο Νομοθετικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι ΗΠΑ παραμένουν πλήρως αφοσιωμένες στην εφαρμογή του νόμου CAATSA. Η συγκεκριμένη νομοθεσία αποτρέπει την Τουρκία να αποκτήσει F-35, λόγω της κατοχής του ρωσικού συστήματος των S-400.

H αναφορά αυτή έγινε από ανώτερο αξιωματούχο του Γραφείου Νομοθετικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην απαντητική επιστολή που στάλθηκε στον βουλευτή Κρις Πάππας.

Όπως αναφέρεται, «η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την απόκτηση και τη συνεχιζόμενη κατοχή από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος S-400 δεν έχει αλλάξει και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση αεροσκαφών F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι γνωστές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται από το άρθρο 1245 του Νόμου για τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2020».

Ο βουλευτής Κρις Πάππας είχε ηγηθεί πρωτοβουλίας για την αποστολή επιστολής στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην οποία οι νομοθέτες εξέφραζαν την ανησυχία τους για την προστασία των αμερικανικών αμυντικών και πληροφοριακών πόρων σε σχέση με την Τουρκία και τη συμμόρφωση με τον νόμο CAATSA.

Στην επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «η Τουρκία είναι μακροχρόνια σύμμαχος στο ΝΑΤΟ με ιστορία σημαντικών συνεισφορών στις αποστολές της συμμαχίας», καθώς και ότι «η αμυντική σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία παραμένει ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα ασφαλείας τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του ΝΑΤΟ».

Σημειώνει, ακόμα, ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να συνεργαστούν με την Τουρκία σε κοινούς στόχους και να εμπλακούν σε διάλογο για την επίλυση διαφορών».

«Έχουμε εκφράσει τη δυσαρέσκειά μας για την απόκτηση από την Άγκυρα του συστήματος S-400 και έχουμε καταστήσει σαφή τα βήματα, που θα έπρεπε να ακολουθηθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αξιολόγησής μας για την εφαρμογή των κυρώσεων του CAATSA», καταλήγει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην απάντησή του προς τον βουλευτή.