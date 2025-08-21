Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Νετανιάχου: Θα προχωρήσουμε για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας ακόμα κι αν συμφωνήσουμε για τους ομήρους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σήμερα αν η Χαμάς καταθέσει τα όπλα και απελευθερώσει τους υπόλοιπους 50 ομήρους, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Η εξάλειψη και του τελευταίου προπυργίου της Χαμάς είναι απαραίτητη για μια διαρκή ειρήνη τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστινίους.

Αυτό δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο SkyNews Australia, τονίζοντας ότι ακόμη και αν η Χαμάς συμφωνήσει με το Ισραήλ για τους ομήρους, θα συνεχίσει την επιχείρηση για την εξάλειψη των εναπομείναντων τρομοκρατών, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας του.

«Θα το κάνουμε ούτως ή άλλως (θα καταλάβουμε την Πόλη της Γάζας). Ποτέ δεν υπήρχε αμφιβολία ότι θα αφήναμε τη Χαμάς εκεί. Νομίζω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το έθεσε καλύτερα - είπε ότι η Χαμάς πρέπει να εξαφανιστεί από τη Γάζα», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του. «Αλλά είπα ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σήμερα. Μπορεί να τελειώσει αν η Χαμάς καταθέσει τα όπλα και απελευθερώσει τους υπόλοιπους 50 ομήρους, τουλάχιστον 20 από τους οποίους είναι ζωντανοί», συμπλήρωσε ο Νετανιάχου.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι «ο στόχος μας είναι να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους, να αφοπλίσουμε τη Χαμάς, να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα και να προσφέρουμε ένα διαφορετικό μέλλον στον λαό της Γάζας».

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι του τερματισμού αυτού του πολέμου, ενός πολέμου σε επτά μέτωπα που περιλαμβάνει το Ιράν και τους πληρεξούσιους του», συνόψισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πηγή: protothema.gr

 

Tags

ΓΑΖΑΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited