Τραμπ: «Σε δύο βδομάδες θα γνωρίζουμε αν θα υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία» – Οι όροι του Πούτιν και η στάση του Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει να φέρει στο ίδιο τραπέζι των συνομιλιών τους προέδρους της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ότι θα ξέρει περισσότερα για τις πιθανότητες ειρήνευσης «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες».

«Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μετά, θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνες, όταν εκείνος τον ρώτησε εάν θα υπάρξει ειρήνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Τραμπ συναντήθηκε την περασμένη Παρασκευή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα και την Δευτέρα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Αμέσως μετά ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει μια διμερή συνάντηση των δύο ηγετών και μια τριμερή, με τη συμμετοχή και του ιδίου, αμέσως μετά. Ο Πούτιν φαίνεται ότι έχει δεχτεί αυτή τη συνάντηση, την οποία αρνιόταν μέχρι τώρα. Όμως δεν έχει συμφωνηθεί προς το παρόν ούτε η τοποθεσία, ούτε το πότε θα γίνει.

Οι τρεις όροι που θέτει ο Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

Τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για μια συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία, σκιαγραφεί αποκλειστικό ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές του Κρεμλίνου.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο έχει δημοσιοποιηθεί ως πληροφορίες και στο παρελθόν, και μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιαστεί από το Λευκό Οίκο και το ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος απαιτεί από την Ουκρανία:

Να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς

Να αποκηρύξει τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

Να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει τα δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας

Οι πηγές προειδοποίησαν ότι δεν ήταν σαφές για τη Μόσχα εάν η Ουκρανία θα ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει τα εδάφη του Ντονμπάς και ότι, εάν δεν το έκανε, ο πόλεμος θα συνεχιζόταν.

Πού υποχωρεί

Ουσιαστικά, σύμφωνα με ρωσικές πηγές, ο Πούτιν έκανε συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε θέσει τον Ιούνιο του 2024, οι οποίες απαιτούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας: το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, που αποτελούν το Ντονμπάς, καθώς και τη Χερσώνα και το Ζαπορίζια στο νότο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στο αίτημά του να αποσυρθεί πλήρως η Ουκρανία από τα τμήματα του Ντονμπάς.

Ως αντάλλαγμα, η Μόσχα θα σταματήσει τις επιθέσεις στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας που ελέγχει, ως μέρος μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι προσπαθεί να αποφύγει τη διοργάνωση μιας συνάντησης



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να «αποφύγει την ανάγκη» της διοργάνωσης μιας συνάντησης με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή.

H μαζική ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον στόχων σε διάφορα μέρη της Ουκρανίας έδειξε ότι η Μόσχα προσπαθεί να αποφύγει την ανάγκη για συναντήσεις με στόχο τον τερματισμό ενός πολέμου που διαρκεί περισσότερα από τρία χρόνια, έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Επί του παρόντος, τα σήματα που στέλνει η Ρωσία είναι πολύ απλά, για να είμαι ειλικρινής, απρεπή. Προσπαθούν να αποφύγουν την ανάγκη της διοργάνωσης μιας συνάντησης», κατηγόρησε ο Ζελένσκι στην καθημερινή νυχτερινή ομιλία του.

