Ουκρανική επίθεση διακόπτει ροές πετρελαίου από Ρωσία προς Ουγγαρία και Σλοβακία

Οι προμήθειες ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία ενδέχεται να διακοπούν για τουλάχιστον πέντε ημέρες μετά από ουκρανική επίθεση σε εγκαταστάσεις στη Ρωσία, ανέφεραν την Παρασκευή αξιωματούχοι της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, σε μια επέκταση των επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις αμοιβαίες επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών, πλήττοντας τις εγχώριες προμήθειες θέρμανσης της Ουκρανίας, τον αγωγό Ντρούζμπα της Ρωσίας και άλλες εγκαταστάσεις, τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μια συμφωνία που θα θέσει τέλος στη σύγκρουση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μείωσε τις προμήθειες ενέργειας από τη Ρωσία μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022 και επιδιώκει να καταργήσει σταδιακά το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο έως το τέλος του 2027.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ Σλοβακία και Ουγγαρία έχουν διατηρήσει τις σχέσεις τους με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και αντιτάχθηκαν στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τις οποίες η Ουκρανία θεωρεί ζωτικής σημασίας για να αναγκάσει τη Μόσχα να αποσύρει τις απαράδεκτες πολεμικές απαιτήσεις της. Αντιτίθενται επίσης στη σταδιακή κατάργηση των ρωσικών ενεργειακών προμηθειών μέσω του αγωγού Ντρούζμπα.

Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δημοσίευσε την Παρασκευή μια επιστολή που έγραψε στον Τραμπ, στην οποία αναφέρει ότι η Ουκρανία επιτέθηκε στον αγωγό Ντρούζμπα λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε την επίθεση «πολύ ατυχή κίνηση».

Σε φωτοτυπία της επιστολής που δημοσίευσε ο Όρμπαν στο Facebook φαίνεται μια χειρόγραφη σημείωση του Τραμπ, στην οποία γράφει: «Βίκτορ, δεν μου αρέσει αυτό που ακούω, είμαι πολύ θυμωμένος». Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας έστειλαν επίσης επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Παρασκευή, αναφέροντας ότι η τελευταία επίθεση της Ουκρανίας θα μπορούσε διακόψει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου για τουλάχιστον πέντε ημέρες, και ζητώντας της να εγγυηθεί την ασφάλεια του εφοδιασμού.

«Η φυσική και γεωγραφική πραγματικότητα είναι ότι χωρίς αυτόν τον αγωγό, η ασφαλής τροφοδοσία των χωρών μας είναι απλά αδύνατη», ανέφεραν στην επιστολή τους ο Πέτερ Σιτζιάρτο της Ουγγαρίας και ο Γιούραϊ Μπλάναρ της Σλοβακίας.

Η ΕΕ δηλώνει ότι έχει επενδύσει σε ενεργειακές υποδομές στην Κροατία που θα μπορούσαν να παρέχουν εναλλακτικές προμήθειες στις δύο χώρες.

Η ουκρανική επίθεση την Πέμπτη το βράδυ προκάλεσε για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα τη διακοπή της προμήθειας ρωσικού πετρελαίου στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, μετά από αυτή της Δευτέρας και της Τρίτης.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη ότι χτύπησε ξανά τον σταθμό άντλησης πετρελαίου Ουνέχα, ένα κρίσιμο τμήμα του αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα της Ρωσίας προς την Ευρώπη.

Πηγή από τον ρωσικό κλάδο ανέφερε επίσης ότι οι προμήθειες ενδέχεται να διακοπούν για μερικές ημέρες. Το ρωσικό Υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα στοχεύσει τις υποδομές φυσικού αερίου της Ουκρανίας, πλήττοντας τις προετοιμασίες για τη θέρμανση του πληθυσμού το χειμώνα και την τροφοδοσία καυσίμων σε βασικούς κλάδους, σε επιθέσεις που, όπως ισχυρίζεται, αποσκοπούν στην αποδυνάμωση του ουκρανικού στρατού.

Η Ουκρανία έχει προκαλέσει ζημιές σε πολλά ρωσικά διυλιστήρια, με στόχο να διακόψει τις εξαγωγές ενέργειας της Ρωσίας που χρηματοδοτούν την εισβολή της Ρωσίας και να προκαλέσει έλλειψη καυσίμων σε πολλές ρωσικές περιοχές.

(ΚΥΠΕ