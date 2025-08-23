Από τα 65 στα 86: Η χώρα που κατάφερε οι κάτοικοί της να ζουν περισσότερο από ποτέ

Η Σιγκαπούρη αποτελεί την έκτη «Μπλε Ζώνη» του κόσμου, χάρη στην εντυπωσιακή αύξηση του προσδόκιμου ζωής των κατοίκων της.

Το 1960 ένα παιδί που γεννιόταν στη χώρα δεν ξεπερνούσε κατά μέσο όρο τα 65 χρόνια ζωής σύμφωνα με το BBC· σήμερα, το προσδόκιμο έχει εκτιναχθεί στα 86 έτη, ενώ ο αριθμός των αιωνόβιων διπλασιάστηκε μέσα στη δεκαετία 2010-2020.

Η Σιγκαπούρη είναι η πρώτη περιοχή που προστέθηκε στη λίστα των Μπλε Ζωνών εδώ και δεκαετίες. Αν και η ακρίβεια των Μπλε Ζωνών έχει πρόσφατα αμφισβητηθεί από δημογράφους, ο όρος ανακαλύφθηκε και καθιερώθηκε από τον δημοσιογράφο του National Geographic, Dan Buettner, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι εντόπισε περιοχές όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και υγιέστερα, κυρίως λόγω ενός συνδυασμού κουλτούρας, τρόπου ζωής, διατροφής και κοινοτικής συνοχής.

Σε αντίθεση με άλλες γνωστές περιοχές μακροζωίας, όπως η Ικαρία στην Ελλάδα και η Νικόγια στην Κόστα Ρίκα, η Σιγκαπούρη δεν στηρίζεται σε παραδοσιακούς τρόπους ζωής αλλά σε προσεκτικά σχεδιασμένες πολιτικές δημόσιας υγείας και ανάπτυξης.

Η συμβολή της πολιτικής

Βασικοί παράγοντες της επιτυχίας θεωρούνται η βαριά φορολογία στο αλκοόλ και στα τσιγάρα, οι αυστηρές απαγορεύσεις καπνίσματος σε δημόσιους χώρους και η ενίσχυση της υγιεινής διατροφής μέσω κρατικών πρωτοβουλιών. Το Health Promotion Board έχει καθιερώσει υποχρεωτική διατροφική επισήμανση και μέτρα μείωσης της ζάχαρης στα ροφήματα, με στόχο να διαμορφώσει καλύτερες καθημερινές συνήθειες.

Παράλληλα, το σύστημα υγείας της Σιγκαπούρης αναγνωρίζεται διεθνώς για την ποιότητα και το χαμηλό κόστος του. Η χώρα προσφέρει καθολική κάλυψη υγείας, ενώ διατηρεί παράλληλα ιδιωτικές επιλογές και ταμεία αποταμίευσης για έξτρα δαπάνες.

Μια «πόλη-κήπος»

Εκτός από την υγεία, ρόλο στη μακροζωία παίζει και ο τρόπος που είναι σχεδιασμένη η πόλη. Το εκτεταμένο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών ενθαρρύνει το περπάτημα, ενώ οι αρχές έχουν επενδύσει σε πράσινους χώρους και βιώσιμη πολεοδομία.

Οι Βοτανικοί Κήποι της Σιγκαπούρης, αναγνωρισμένοι ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής, ενώ πάρκα και παραθαλάσσιες περιοχές –όπως το East Coast Park– λειτουργούν ως κοινοτικά σημεία άθλησης και ψυχαγωγίας.

Το κόστος και οι προκλήσεις

Η υψηλή ποιότητα ζωής έχει και το αντίτιμό της. Η Σιγκαπούρη συγκαταλέγεται σταθερά στις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου, με τη Mercer να την κατατάσσει δεύτερη μετά το Χονγκ Κονγκ. Οι αυστηροί νόμοι για την καθαριότητα, το κάπνισμα και ακόμη και για την παράνομη διάβαση δρόμου συχνά ξενίζουν τους ξένους επισκέπτες, όμως πολλοί κάτοικοι θεωρούν ότι αυτοί οι κανόνες εξασφαλίζουν ασφάλεια, κοινωνική αρμονία και καθαρό περιβάλλον.

Την ίδια στιγμή, η πολυπολιτισμική ταυτότητα της χώρας εμπλουτίζει την καθημερινότητα με μια δυναμική πολιτιστική σκηνή, από τη γαστρονομία μέχρι τα ετήσια φεστιβάλ όπως το Κινεζικό Νέο Έτος και το Deepavali.

Πηγή: iefimerida.gr