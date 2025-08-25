Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Η στιγμή που το Ισραήλ χτυπά την πρωτεύουσα της Υεμένης - Bίντεο από την αεροπορική επίθεση

Σκοτώθηκαν τουλάχιστον έξι, δεκάδες τραυματίες

Το Ισραήλ εξαπέλυσε κύμα φονικών αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα της Υεμένης την Κυριακή, με πλάνα που κατέγραψαν μια κολοσσιαία μπάλα φωτιάς να ξεσπά κοντά στο προεδρικό μέγαρο.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 86 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τους Χούθι.

Τα πλήγματα συγκλόνισαν τη Σαναά χθες, πλήττοντας πολλές τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων μια πετρελαϊκή εγκατάσταση, μια μεγάλη μονάδα παραγωγής ενέργειας και ένα στρατιωτικό συγκρότημα κοντά στο προεδρικό μέγαρο, αναφέρει η Daily Mail.

Πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν μια τεράστια μπάλα φωτιάς να υψώνεται από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Asar, ενώ οι κάτοικοι ανέφεραν τρομακτικές εκρήξεις που έσπασαν παράθυρα και άπλωσαν πυκνό καπνό σε όλη την πόλη.

Ισραηλινό χτύπημα στην Υεμένη

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικό συγκρότημα όπου στεγάζεται το προεδρικό μέγαρο, δύο εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και αποθήκες καυσίμων. Σε ανακοίνωση τονίστηκε ότι οι βομβαρδισμοί έγιναν ως απάντηση στις «επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι εναντίον του Ισραήλ και των πολιτών του».

Την Παρασκευή, οι Χούθι είχαν ανακοινώσει ότι εκτόξευσαν έναν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Ισραήλ, στο πλαίσιο –όπως υποστηρίζουν– της αλληλεγγύης τους προς τον παλαιστινιακό λαό στη Γάζα. Ισραηλινός αξιωματούχος της αεροπορίας δήλωσε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη πύραυλος με πολλαπλές υπο-κεφαλές, σχεδιασμένες να εκραγούν κατά την πρόσκρουση.


Ο ανώτερος αξιωματούχος των Χούθι, Αμπντούλ Κάντερ αλ-Μουρτάντα, επανέλαβε την Κυριακή ότι το κίνημα του θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους «σε αλληλεγγύη με τη Γάζα», ανεξάρτητα από το κόστος. «Το Ισραήλ πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τους αδελφούς μας στην Παλαιστίνη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πηγή: iefimerida.gr

