Κατάρ: Περιμένει ακόμη την ισραηλινή απάντηση στην πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξακολουθεί να περιμένει μια ισραηλινή απάντηση στην πρόταση για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία παρουσίασαν οι μεσολαβητές, πρόταση την οποία ενέκρινε η Χαμάς.

«Ακόμη περιμένουμε μία απάντηση. Και οι δηλώσεις που ακούμε αυτή τη στιγμή δεν μας κάνουν να νιώθουμε σίγουροι ότι, αν υπήρχε αντίδραση, αυτή θα ήταν θετική», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαζέντ αλ Ανσάρι, σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι αποδέχτηκε μια νέα πρόταση εκεχειρίας από τους μεσολαβητές - την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, αυτή η πρόταση προβλέπει την σταδιακή απελευθέρωση ομήρων κατά τη διάρκεια μιας αρχικής 60ήμερης εκεχειρίας, σε αντάλλαγμα με την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων από ισραηλινές φυλακές.

Την Πέμπτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για διαπραγματεύσεις με στόχο «την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ».

Ταυτόχρονα, έδωσε το πράσινο φως για μια νέα στρατιωτική επίθεση με στόχο την κατάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας, η οποία θεωρείται ένα από τα τελευταία προπύργια του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Εξαρτάται από την ισραηλινή πλευρά να απαντήσει στην πρόταση που έχει καταταθεί. Όλα τα άλλα είναι απλά πολιτικοί ελιγμοί», δήλωσε ο αλ Ανσάρι, προσθέτοντας ότι το Κατάρ δεν έχει δει «καμία θετική έκβαση» αναφορικά με την κλιμάκωση στο πεδίο των μαχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ