Το Ισραήλ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα λόγω παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός

Το Ισραήλ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα εξαιτίας της παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός

Το Ισραήλ διακόπτει τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας της παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς, ανακοίνωσε πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε «δεκάδες» στόχους της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα «δεκάδες» στόχους της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας και κατηγόρησε την παλαιστινιακή οργάνωση ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, σε απάντηση της κατάφωρης παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα» σήμερα, ο στρατός «έπληξε δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας», ανάμεσά τους αποθήκες όπλων και υπόγειες υποδομές, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης τον θάνατο δύο ισραηλινών στρατιωτών.

Από την πλευρά της, η ελεγχόμενη από τη Χαμάς υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τον ισραηλινό στρατό, ανάμεσά τους και παιδιά.

Ο Ταγματάρχης Yaniv Kula (αριστερά) και ο Επιλοχίας Itay Yavetz, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε επίθεση στη νότια Λωρίδα της Γάζας στις 19 Οκτωβρίου 2025.

Δύο ισραηλινοί στρατιώτες νεκροί και τρεις τραυματίες από την επίθεση ενόπλων στην Γάζα

Ώρες μετά την ανακοίνωση της επίθεσης εναντίον στρατιωτών στη νότια Γάζα που οδήγησε σε έντονες αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν στην επίθεση στη Ράφα σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τους «Times of Israel», οι νεκροί στρατιώτες είναι ο ταγματάρχης Γιανίβ Κούλα, 26 ετών, και ο Λοχίας Ιτάι Γιαβέτζ, 21 ετών.

Και οι δύο υπηρετούσαν στο 932ο Τάγμα της Ταξιαρχίας Nahal και κατάγονται από την κεντρική πόλη Μοντιίν.

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 10:30 π.μ. στη νοτιοανατολική Ράφα, κοντά στον δρόμο Salah a-Din. Η περιοχή, ανατολικά της λεγόμενης Κίτρινης Γραμμής, βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.

Σύμφωνα με μια αρχική έρευνα των IDF, ένας ομάδα Παλαιστίνιων μαχητών βγήκε από μια σήραγγα στην περιοχή και πυροβόλησε με αντιαρματική ρουκέτα έναν εκσκαφέα, σκοτώνοντας τους δύο στρατιώτες. Ταυτόχρονα, ένας άλλος εκσκαφέας χτυπήθηκε από πυρά ελεύθερου σκοπευτή, τραυματίζοντας δύο ακόμη στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένου ενός σοβαρά.

Λίγο αργότερα, ένας άλλος στρατιώτης τραυματίστηκε από πυρά ελεύθερου σκοπευτή, σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα του στρατού.

Οι Παλαιστίνιοι δεν έκαναν καμία προσπάθεια να απαγάγουν στρατιώτες στο περιστατικό, σύμφωνα με την έρευνα.

Τα στρατεύματα επιχειρούσαν στην περιοχή - υπό ισραηλινό έλεγχο στο πλαίσιο της εκεχειρίας - για να την καθαρίσουν από τις υποδομές της Χαμάς, με την υπόθεση ότι ένοπλοι θα μπορούσαν να εξακολουθούν να κρύβονται στις σήραγγες της τρομοκρατικής ομάδας.

Σε απάντηση στην επίθεση, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και τα χερσαία στρατεύματα πραγματοποίησαν αμέσως αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή. Αργότερα, ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας πραγματοποίησε ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών στη νότια Γάζα, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος σηράγγων που χρησιμοποιούσε προηγουμένως η Χαμάς για να κρατάει ομήρους.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ / cnn.gr