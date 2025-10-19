Πρώτη αντίδραση Χριστοδουλίδη μετά τη νίκη Έρχιουρμαν: Έτοιμος για επανέναρξη συνομιλιών από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά

Την ετοιμότητα και αποφασιστικότητά του να επαναρχίσουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό «από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά» εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στην πρώτη του τοποθέτηση μετά τη νίκη του Τουφάν Έρχιουρμαν στις εκλογές στα κατεχόμενα. Ο Πρόεδρος συνεχάρη τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, τονίζοντας ότι σέβεται την ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων και προσβλέπει σε συνάντηση μαζί του το συντομότερο δυνατόν.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε πως παραμένει σταθερός στην πολιτική βούληση για επανέναρξη της διαδικασίας επίλυσης, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σημείωσε, η επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί κρίσιμη ευκαιρία για την επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Αυτούσια η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας:

Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Τουφάν Ερχουμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν.

Επαναλαμβάνω την ετοιμότητα, τη σταθερή πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητά μου να συνεχίσω να συμβάλλω στην προσπάθεια για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντόνιο Γκουτέρες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας. Η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.