Έκτακτο υπουργικό συμβούλιο Νετανιάχου: Πιέσεις για απελευθέρωση ομήρων και τερματισμό του πολέμου

Έκτακτο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συγκαλεί σήμερα, Τρίτη (26/8) το απόγευμα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπό τις διεθνείς, αλλά και εσωτερικές πιέσεις που δέχεται για τον πόλεμο στη Γάζα και την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.

Το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε στους Times of Israel ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, αλλά δεν διευκρίνισε εάν θα τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της κατάπαυσης του πυρός και της πρότασης της σταδιακής απελευθέρωσης ομήρων, την οποία η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχτηκε την περασμένη εβδομάδα.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι τοπικά εβραϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα παραπάνω θέματα δεν βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη του υπουργικού.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ίσραελ Κατζ, απείλησε ξανά, σύμφωνα με την εφημερίδα Independent, να συνεχίσει τις επιθέσεις στην πόλη της Γάζας. Κατέστησε, δε, σαφές ότι η αρχαία αυτή πόλη θα ισοπεδωθεί,εκτός εάν η Χαμάς συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο αποδεχόμενη τους όρους του Ισραήλ.

Εγκαταλείπουν τη Γάζα οι Παλαιστίνιοι

Μετά από μία ακόμη νύχτα σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών στα περίχωρά της, ολόκληρες οικογένειες Παλαιστινίων άρχισαν να εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας την Τρίτη (26/8).

Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί και τα πυρά από άρματα μάχης συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι και τα ξημερώματα στα ανατολικά προάστια της πόλης της Γάζας, Σάμπρα, Σετζάια και Τούφα, καθώς και στην πόλη Τζαμπάλια στα βόρεια, καταστρέφοντας δρόμους και σπίτια.

«Σεισμούς, τους λέμε εμείς, θέλουν να τρομάξουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους» τόνισε ο Ισμαήλ, κάτοικος της πόλης της Γάζας μιλώντας στο Reuters.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν στην περιοχή για να εντοπίσουν όπλα και να καταστρέψουν σήραγγες που χρησιμοποιούνται από μαχητές.

Περίπου οι μισοί από τους δύο εκατομμύρια κατοίκους του θύλακα ζουν αυτή τη στιγμή στην πόλη της Γάζας, με πολλούς χιλιάδες να έχουν ήδη μετακινηθεί δυτικά, καταλήγοντας στην καρδιά της πόλης και κατά μήκος της ακτής. Άλλοι έχουν ταξιδέψει νοτιότερα, προς την κεντρική Γάζα και την παράκτια περιοχή Αλ-Μουβάσι κοντά στο Χαν Γιουνίς.

Οργή για το λουτρό αίματος στο νοσοκομείο Νάσερ

Στο μεταξύ, διεθνή κατακραυγή προκάλεσαν οι ισραηλινές επιδρομές στο νοσοκομείο Νάσερ, οι οποίες στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφοι που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press και το Al Jazeera.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «λυπάται βαθιά» και χαρακτήρισε τον θάνατο των δημοσιογράφων που προκλήθηκε από τα πυρά του IDF «τραγικό ατύχημα».

Το δολοφονικό χτύπημα καταδίκασαν και τα τρία μέσα ενημέρωσης ζητώντας να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται γι' αυτό.

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπενθυμίζει ότι για τους αμάχους, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας και των δημοσιογράφων, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και προστασία ανά πάσα στιγμή. Ζητεί τη διενέργεια ταχείας και αμερόληπτης έρευνας για τους φόνους αυτούς» τόνισε ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ο εκπρόσωπος του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ταμίν Αλ-Χιτάν, προσθέτοντας ότι ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης που σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Γάζας «εγείρει πολλά, πολλά ερωτήματα σχετικά με τη στοχοποίηση δημοσιογράφων».

Διαδηλώσεις στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα, πιέσεις να τερματιστεί ο πόλεμος και να επιστρέψουν οι όμηροι δέχεται και στο εσωτερικό η ισραηλινή κυβέρνηση. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους στο Τελ Αβίβ και σε άλλες περιοχές της χώρας, κρατώντας φωτογραφίες ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα και ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου.

«Για 690 ημέρες, η κυβέρνηση διεξάγει πόλεμο χωρίς σαφή στόχο» δήλωσε η μητέρα του Ισραηλινού ομήρου Ματάν Ζανγκάουκερ, Εϊνάβ Ζανγκάουκερ σε δήλωσή της μαζί με άλλες οικογένειες ομήρων.

Αποκλεισμός δρόμου από διαδηλωτές στο Ισραήλ EPA/ATEF SAFADI/ ΑΠΕ ΜΠΕ

«Πώς θα επιστραφούν οι όμηροι, οι ζωντανοί και οι νεκροί; Ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα την επόμενη μέρα; Πώς θα ανοικοδομήσουμε τη χώρα μας;» ρώτησε.

Πηγή: cnn.gr