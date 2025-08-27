Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Συρία: Τέσσερις νεκροί, εκ των οποίων τρεις στρατιώτες σε πλήγματα του Ισραήλ

"Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε στόχο ένα από τα στρατιωτικά κτίρια της 44ης μεραρχίας του συριακού στρατού στην περιοχή Κέσουε, δυτικά της Δαμασκού, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων μεταξύ των μελών της μεραρχίας", δήλωσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις στρατιώτες του συριακού στρατού, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα που είχαν στόχο τη νότια Συρία και τα περίχωρα της πρωτεύουσας Δαμασκού την Τρίτη, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του συριακού υπουργείου Άμυνας και κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana μετέδωσε το πρωί της Τρίτης ότι ένας νεαρός άνδρας σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό ενός σπιτιού στο χωριό Ταρνάζα", στο συριακό υψίπεδο του Γκολάν, του οποίου ένα μέρος είναι κατεχόμενο και προσαρτημένο στο Ισραήλ. Το συριακό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αμέσως μετά "τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της επικράτειάς του, οι οποίες προκάλεσαν το μαρτύριο (θάνατο) ενός νεαρού άνδρα".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

