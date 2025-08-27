Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεάπολις της Μινεσότας - Αναφορές για πολλά θύματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε μικρή απόσταση από την εκκλησία βρίσκεται και σχολείο

Τουλάχιστον 10 άτομα έχουν χτυπηθεί από σφαίρες -και κάποια από αυτά έχουν χάσει τη ζωή τους- έπειτα από πυροβολισμούς σε εκκλησία στη Μινεάπολις της Μινεσότας.

Η τοπική αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις πρώτες πληροφορίες.

Στην εκκλησία Annunciation Church έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 08:30 της Τετάρτης (τοπική ώρα, 16:30 στην Ελλάδα) όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για πυροβολισμούς στην εκκλησία. Εκεί βρίσκεται και ένα καθολικό σχολείο.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότας, Τιμ Γουόλτς, σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη στο σχολείο.

Δεν είναι σαφές αν η επίθεση είχε ως στόχο την καθημερινή λειτουργία στην εκκλησία ή το σχολείο.

Επιπλέον, δεν είναι σαφές αν ο ένοπλος έχει συλληφθεί ή όχι.

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΗΠΑΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited