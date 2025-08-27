Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεάπολις της Μινεσότας - Αναφορές για πολλά θύματα

Τουλάχιστον 10 άτομα έχουν χτυπηθεί από σφαίρες -και κάποια από αυτά έχουν χάσει τη ζωή τους- έπειτα από πυροβολισμούς σε εκκλησία στη Μινεάπολις της Μινεσότας.

Η τοπική αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις πρώτες πληροφορίες.

Στην εκκλησία Annunciation Church έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 08:30 της Τετάρτης (τοπική ώρα, 16:30 στην Ελλάδα) όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για πυροβολισμούς στην εκκλησία. Εκεί βρίσκεται και ένα καθολικό σχολείο.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότας, Τιμ Γουόλτς, σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη στο σχολείο.

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.



I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

Δεν είναι σαφές αν η επίθεση είχε ως στόχο την καθημερινή λειτουργία στην εκκλησία ή το σχολείο.

Επιπλέον, δεν είναι σαφές αν ο ένοπλος έχει συλληφθεί ή όχι.

Πηγή: protothema.gr