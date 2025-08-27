Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεάπολις της Μινεσότας - Αναφορές για πολλά θύματα

Τουλάχιστον 10 άτομα έχουν χτυπηθεί από σφαίρες -και κάποια από αυτά έχουν χάσει τη ζωή τους- έπειτα από πυροβολισμούς σε εκκλησία στη Μινεάπολις της Μινεσότας.
Η τοπική αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις πρώτες πληροφορίες.
Στην εκκλησία Annunciation Church έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες.
Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 08:30 της Τετάρτης (τοπική ώρα, 16:30 στην Ελλάδα) όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για πυροβολισμούς στην εκκλησία. Εκεί βρίσκεται και ένα καθολικό σχολείο.
Ο κυβερνήτης της Μινεσότας, Τιμ Γουόλτς, σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη στο σχολείο.
I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025
I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence.
Δεν είναι σαφές αν η επίθεση είχε ως στόχο την καθημερινή λειτουργία στην εκκλησία ή το σχολείο.
Επιπλέον, δεν είναι σαφές αν ο ένοπλος έχει συλληφθεί ή όχι.
Πηγή: protothema.gr