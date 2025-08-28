Αναβρασμός στο Σικάγο: Ο Τραμπ σχεδιάζει χρήση ναυτικής βάσης από την ICE κατά μεταναστών

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τη ναυτική βάση Naval Station Great Lakes, βόρεια του Σικάγο, ως κέντρο επιχειρήσεων για την ενίσχυση της δράσης της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) ενάντια σε παράτυπους μετανάστες.

Παράλληλα, εξετάζεται η αποστολή χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών στην πόλη, κίνηση που έχει ήδη προκαλέσει έντονη πολιτική σύγκρουση με τον κυβερνήτη του Ιλινόι, JB Πρίτσκερ.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) έχει ζητήσει «περιορισμένη υποστήριξη» από τη βάση, που αφορά υποδομές, εγκαταστάσεις και υλικοτεχνικές ανάγκες. Αν και δεν έχει δοθεί ακόμη έγκριση, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει ήδη δείξει πρόθεση να παραχωρήσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις για τη στήριξη της ICE.

Ο Λευκός Οίκος θέλει να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις, με στόχο ακόμη και 3.000 συλλήψεις την ημέρα, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, νομικές προσφυγές και μαζική κοινωνική κατακραυγή. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε μάλιστα ότι σύντομα θα δημιουργηθεί «ομάδα κρούσης ICE» στο Σικάγο.

Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εξετάζεται αποστολή χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς ή ακόμα και ενεργών στρατιωτών στην πόλη, με στόχο να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις της ICE. Το σενάριο αυτό έχει ήδη προκαλέσει εκρηκτική αντίδραση από την τοπική κυβέρνηση.

Ο κυβερνήτης Πρίτσκερ κατηγόρησε ανοιχτά τον Τραμπ ότι αγνοεί πλήρως τις τοπικές αρχές: «Δεν επικοινωνούν μαζί μας. Θέλουν απλώς να παρακάμψουν την τοπική αστυνομία και να στείλουν στρατό όποτε τους καπνίσει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ απάντησε πως μπορεί να το κάνει ακόμα κι αν ο Πρίτσκερ αρνηθεί: «Είμαι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αν θεωρήσω ότι η χώρα μας κινδυνεύει, μπορώ να το κάνω».

Νομικοί ειδικοί, ωστόσο, εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για τη νομιμότητα μιας τέτοιας απόφασης. Η Ελίζαμπεθ Γκόιτεν, ειδική στο συνταγματικό δίκαιο, τόνισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ κινδυνεύει να βρεθεί «σε ακόμη πιο λεπτό νομικό πάγο» σε σχέση με την προηγούμενη αποστολή στρατευμάτων στο Λος Άντζελες.

Το σχέδιο αναμένεται να αποτελέσει νέο σημείο αιχμής στην προεκλογική μάχη του Τραμπ, εντείνοντας το ήδη πολωμένο πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ.

