Επίδειξη δύναμης από τον Μαδούρο στον Τραμπ ενώ οι ΗΠΑ αναπτύσσουν δυνάμεις στην περιοχή

Σε επίδειξη δύναμης προχώρησε o πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο με αφορμή την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στη Καραϊβική.

Ο Μαδούρο φορώντας στρατιωτική στολή ύψωσε τη γροθιά του κάτω από τις επευφημίες ανδρών των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας του.

O ίδιος δήλωσε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση» τα στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών να εισβάλουν στη χώρα του, καθώς αυξάνεται η ένταση με την Ουάσινγκτον και μια ναυτική δύναμη των ΗΠΑ αναπτύσσεται στη Νότια Καραϊβική, κοντά στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας.

#Atención Quien quiera atacar nuestra Patria va a tener que echarle un camión de bolas! 🇻🇪



Aquí sobran COJONES para defender la tierra sagrada de nuestra Venezuela.



El que venga por lana saldrá trasquilado. Que nadie se equivoque. Nosotros venceremos! 🇻🇪 pic.twitter.com/XdxfUNwrRg — El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) August 29, 2025

«Δεν υπάρχει περίπτωση να εισέλθουν στη Βενεζουέλα», δήλωσε την Πέμπτη (28/8) ο Μαδούρο, δηλώνοντας ότι η χώρα του είναι καλά προετοιμασμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της, καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία φτάνουν στην περιοχή σε μια λεγόμενη επιχείρηση κατά των λατινοαμερικανικών καρτέλ ναρκωτικών.

Πηγή: cnn.gr