Επίδειξη δύναμης από τον Μαδούρο στον Τραμπ ενώ οι ΗΠΑ αναπτύσσουν δυνάμεις στην περιοχή

Ο Μαδούρο φορώντας στρατιωτική στολή ύψωσε τη γροθιά του κάτω από τις επευφημίες ανδρών των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας του.

Σε επίδειξη δύναμης προχώρησε o πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο με αφορμή την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στη Καραϊβική

O ίδιος δήλωσε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση» τα στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών να εισβάλουν στη χώρα του, καθώς αυξάνεται η ένταση με την Ουάσινγκτον και μια ναυτική δύναμη των ΗΠΑ αναπτύσσεται στη Νότια Καραϊβική, κοντά στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να εισέλθουν στη Βενεζουέλα», δήλωσε την Πέμπτη (28/8) ο Μαδούρο, δηλώνοντας ότι η χώρα του είναι καλά προετοιμασμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της, καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία φτάνουν στην περιοχή σε μια λεγόμενη επιχείρηση κατά των λατινοαμερικανικών καρτέλ ναρκωτικών.

Πηγή: cnn.gr

