Ο Τραμπ συζητά με Ευρωπαίους για ιδιωτικές αμερικανικές εταιρίες στην Ουκρανία

Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις για την επόμενη ημέρα στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής προσπάθειας με κάποια σενάρια να κρίνονται πιο πιθανά και άλλα και είναι ακόμη υπό διαπραγμάτευση όπως αποκαλύπτει σχετικό δημοσίευμα.

Μία από τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι αμερικανικές ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες να αναπτυχθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου ειρηνευτικού σχεδίου, όπως αναφέρει η Telegraph.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες με Ευρωπαίους συμμάχους σχετικά με το να επιτραπεί σε Αμερικανούς εργολάβους να βοηθήσουν στην κατασκευή οχυρώσεων για την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων στη χώρα.

Το σχέδιο καταρτίζεται ως λύση μετά την υπόσχεση του προέδρου των ΗΠΑ ότι δεν θα σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία.

Αμερικανοί εργολάβοι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της άμυνας της πρώτης γραμμής της Ουκρανίας, σε νέες βάσεις και στην προστασία των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Η εκτίμηση είναι ότι η παρουσία ιδιωτών θα λειτουργούσε ως αποτρεπτικός παράγοντας για να αποθαρρύνει τον Βλαντιμίρ Πούτιν από το να παραβιάσει μια ενδεχόμενη εκεχειρία.

Το σχέδιο αυτό συζητείται παράλληλα με μια σειρά από άλλες λεγόμενες εγγυήσεις ασφαλείας και οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση ενός μακροπρόθεσμου ειρηνευτικού σχεδίου.

Οι τελικές λεπτομέρειες - οι οποίες περιλαμβάνουν την εναέρια αστυνόμευση, την εκπαίδευση και τις ναυτικές αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα - θα μπορούσαν να ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.

Επικαλούμενη επικοινωνίες με δώδεκα δυτικούς αξιωματούχους, η Telegraph δημοσιεύσει την πιο ολοκληρωμένη μέχρι τώρα εκδοχή του πώς μια αποστολή υπό ευρωπαϊκή ηγεσία θα μπορούσε να επιβάλει οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Ενίσχυση συνόρων

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κύρια στρατηγική για την πρόληψη του πολέμου στο μέλλον είναι η συνέχιση της ανασυγκρότησης των πληγεισών από τις μάχες ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην κύρια μορφή αποτροπής.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι Ουκρανοί θα υπερασπίζονταν τα ενισχυμένα σύνορα στις πρώτες γραμμές.

Οι δυνάμεις του Κιέβου θα επανεξοπλίζονταν και θα εκπαιδεύονταν από Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας υπάρχοντες και νέους μηχανισμούς.

Για παράδειγμα, η Ουκρανία θα μπορούσε να συνεχίσει να αγοράζει αμερικανικά συστήματα, όπως συστοιχίες αεράμυνας Patriot ή εκτοξευτές πυραύλων Himars, χρησιμοποιώντας κεφάλαια που παρέχονται από Ευρωπαίους συμμάχους.

Αμερικανοί εργολάβοι

Οι οχυρώσεις και οι βάσεις κοντά στην πρώτη γραμμή θα μπορούσαν να κατασκευαστούν από Αμερικανούς ιδιωτικούς στρατιωτικούς εργολάβους, όπως έγινε στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Η παρουσία Αμερικανών εργολάβων στο έδαφος στην Ουκρανία θα θεωρούνταν σημαντική ώθηση για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες θέλουν την αμερικανική αποδοχή μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η ανάπτυξή τους θα σήμαινε ότι ο Λευκός Οίκος έχει εμπλοκή στο παιχνίδι και θα αύξανε την αποτρεπτική του δράση έναντι μιας ρωσικής επίθεσης, υπό τον φόβο αμερικανικών αντιποίνων, ανέφεραν πηγές.

Οι συζητήσεις σχετικά με τη χρήση Αμερικανών εργολάβων μπορούν να αναχθούν στην υπογραφή μιας κοινής συμφωνίας για την εξόρυξη του τεράστιου πλούτου ορυκτών και σπάνιων γαιών της Ουκρανίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου.

Ο Λευκός Οίκος παραμένει αντίθετος στην ανάπτυξη δικών του στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά έχει συμφωνήσει σε ευρεία υποστήριξη των ευρωπαϊκών δυνάμεων που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μια πηγή από το Γουάιτχολ, την βρετανική βουλή των κοινοτήτων ανέφερε ότι οι ιδιώτες εργολάβοι από τις ΗΠΑ «βάζουν αμερικανικές «μπότες», δηλαδή κατόχους αμερικανικών διαβατηρίων στην Ουκρανία κάτι που στη συνέχεια θα λειτουργήσει ως αποτρεπτικό παράγοντα για τον Πούτιν».

Η χρήση ιδιωτικών εργολάβων θα επέτρεπε επίσης στον Τραμπ να κατευνάσει τους φόβους μεταξύ μερίδας των υποστηρικτών του, οι οποίοι είναι κατά των ξένων επεμβάσεων.

Ζώνη ασφαλείας

Ορισμένα ευρωπαϊκά έθνη έχουν προτείνει την ιδέα μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης ασφαλείας για τον διαχωρισμό των ουκρανικών και των ρωσικών δυνάμεων μόλις τελειώσουν οι μάχες.

Θα μπορούσε να περιπολείται από ειρηνευτικές δυνάμεις ή παρατηρητές.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πιθανότατα θα απαιτήσει την τοποθέτηση ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη ζώνη. Το Κρεμλίνο έχει υπονοήσει ότι η Κίνα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εγγυητής ασφάλειας στις συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Τραμπ πρότεινε επίσης την ανάπτυξη κινεζικών στρατευμάτων ως ειρηνευτικών δυνάμεων στην μεταπολεμική Ουκρανία κατά τη συνάντησή του με Ευρωπαίους ηγέτες την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τους Financial Times.

Οι διαφωνίες σημαίνουν ότι αυτή η επιλογή είναι απίθανο να συμφωνηθεί από όλες τις πλευρές.

Η ιδέα, η οποία προτάθηκε αρχικά από τον Πούτιν, προκάλεσε την αντίθεση της Ευρώπης και είχε απορριφθεί προηγουμένως από τον Ζελένσκι λόγω της υποστήριξης του Πεκίνου στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

Με τη σειρά τους τα ευρωπαϊκά έθνη επιμένουν ότι δεν θα τοποθετήσουν τους στρατιώτες και τις γυναίκες τους στην πρώτη γραμμή μεταξύ των ουκρανικών και ρωσικών στρατών.

Σε ηγετικό ρόλο η Τουρκία στη Μαύρη Θάλασσα

Σύμφωνα με τα υπό συζήτηση σχέδια, η Τουρκία θα ηγηθεί μιας ναυτικής αποστολής στη Μαύρη Θάλασσα με στόχο την εξασφάλιση εμπορικών ναυτιλιακών οδών προς και από την Ουκρανία.

Το Κίεβο έχει καταφέρει να διατηρήσει ανοιχτούς τους δικούς του ναυτιλιακούς διαδρόμους κατά τη διάρκεια του πολέμου και η επιχείρηση θα οδηγήσει στην αποκατάσταση περισσότερων οδών μέσω δυτικών ναυτικών περιπολιών.

Η αποστολή, με την υποστήριξη των χωρών της Μαύρης Θάλασσας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, θα ηγηθεί επίσης των προσπαθειών για την αποναρκοθέτηση των υδάτων.

Η Ρουμανία αγοράζει πολεμικά πλοία από τουρκικά ναυπηγεία καθώς προετοιμάζεται να διαδραματίσει έναν πιο καθοριστικό ρόλο στην περιοχή.

Η Τουρκία έχει μπλοκάρει την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα τόσο για τα ρωσικά όσο και για τα νεότερα πλοία που έχουν υποσχεθεί στην Ουκρανία οι Δυτικοί σύμμαχοι, καθώς επιδιώκει να περιορίσει τη σύγκρουση στην περιοχή.

Ζωτικής σημασίας ο ρόλος των ΗΠΑ

Η υλικοτεχνική υποστήριξη των ΗΠΑ για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ανάπτυξη θεωρείται προϋπόθεση για τις όποιες εγγυήσεις ασφαλείας.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Ουάσινγκτον έχει ανταποκριθεί σε αιτήματα για βοήθεια με τη μορφή αμερικανικών βαρέων αεροσκαφών για τη μεταφορά εξοπλισμού και στρατευμάτων ανατολικά προς την Ουκρανία.

Αυτό θα βοηθούσε επίσης στη διατήρηση της ροής δυτικών όπλων στην Ουκρανία. Τα ευρωπαϊκά έθνη έχουν ήδη δεσμευτεί να αγοράσουν στρατιωτικό εξοπλισμό αμερικανικής κατασκευής αξίας τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Κίεβο τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Ουκρανία έχει επίσης καταθέσει πρόταση που προβλέπει την υπόσχεση της χώρας να αγοράσει επιπλέον υλικό αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει ήδη εγκρίνει μια πιθανή πώληση πυραύλων Κρουζ, αεροσκαφών και σχετικού εξοπλισμού στην Ουκρανία για περίπου 825 εκατομμύρια δολάρια.

Η πιθανή πώληση 3.350 πυραύλων επίθεσης εκτεταμένης εμβέλειας (Eram), οι οποίοι θα μπορούσαν να παραδοθούν στο Κίεβο εντός εβδομάδων, περιλαμβάνει κιτ καθοδήγησης GPS και άμυνες ηλεκτρονικού πολέμου για τα όπλα, τα οποία έχουν εμβέλεια «αρκετών εκατοντάδων» μιλίων.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης εξοπλισμό υποστήριξης, λογισμικό σχεδιασμού αποστολών, ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Αναξιόπιστος ο Πούτιν

Κοινή είναι η αίσθηση μεταξύ των Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι τα σχέδια για εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα δουν ποτέ το φως της δημοσιότητας, επειδή δεν είναι σίγουροι ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός εξαρχής.

Πολλοί πιστεύουν ότι παραπλανά τον Τραμπ και παρατείνει τον πόλεμο για να κερδίσει περισσότερα εδάφη.

Ουκρανοί στρατιώτες εξασκούνται στη μήνυση ενός αμερικανικού τεθωρακισμένου οχήματος μεταφοράς προσωπικού. Ο σκεπτικισμός παραμένει σχετικά με το αν η Ρωσία ενδιαφέρεται να τερματίσει τον πόλεμο. Πίστωση: Sergey Kozlov/Shutterstock

Η Ρωσία δήλωσε την Παρασκευή ότι οι δυτικές προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας ήταν «μονόπλευρες» και «σχεδιασμένες να περιορίσουν τη Ρωσία», αυξάνοντας μόνο τα επίπεδα σκεπτικισμού στην Ευρώπη.

Η απροθυμία του Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός οδήγησε τον Αμερικανό πρόεδρο να αποσύρει τα οικονομικά κίνητρα που προσφέρθηκαν στη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου κατά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Πηγή: cnn.gr