Υπερψήφισε ο Γεωργίου του ΑΚΕΛ αλλά ζήτησε αμέσως τη δημιουργία κοινού μνημείου αγνοουμένων

Στις επικρίσεις που διατυπώνονται εναντίον του απαντά ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου, ο οποίος αναφέρει στο politis.com.cy ότι υπερψήφισε την τροπολογία του ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ Μιχάλη Χατζηπαντέλα για την κατασκευή μνημείου πεσόντων και αγνοουμένων της τουρκικής εισβολής του 1974 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ωστόσο ακριβώς την επόμενη ημέρα κατέθεσε στις υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου δικαιολόγηση της ψήφου, υποστηρίζοντας ότι η τροπολογία «θα έπρεπε να διατυπωθεί καλύτερα, ώστε να περιλαμβάνει κάθε Κύπριο αγνοούμενο».

Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου απέστειλε την Τρίτη επιστολή προς την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, με θέμα την αναγκαιότητα ανέγερσης κοινού μνημείου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους αγνοουμένους όλων των κοινοτήτων της Κύπρου. Η επιστολή δημοσιεύθηκε σήμερα από το politis.com.cy και ορισμένοι αναγνώστες επικοινώνησαν με την ιστοσελίδα, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του κ. Γεωργίου, αφού όπως υποστήριξαν, ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ υπερψήφισε την τροπολογία του κ. Χατζηπαντέλα και εκ των υστέρων άλλαξε στάση.

Κληθείς να απαντήσει στις επικρίσεις, ο κ. Γεωργίου ανέφερε στο politis.com.cy ότι είναι γνωστή η στάση του ίδιου αλλά και του ΑΚΕΛ στο θέμα των θυμάτων και των αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας. Πρόσθεσε δε ότι «το ζήτημα των αγνοουμένων της Κύπρου είναι βαθύτατα ανθρωπιστικό και αφορά εξίσου και τις δύο κοινότητες, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους».

Ακολούθως είπε ότι ήταν τεχνικά αδύνατο να αλλάξει το λεκτικό κατά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και πως έδωσε αμέσως οδηγίες στους συνεργάτες του ώστε να κατατεθεί στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήλωση υπό μορφή δικαιολόγησης της ψήφου. Ανέφερε ότι η ψηφοφορία έλαβε χώρα την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου και η δικαιολόγηση της ψήφου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη.

Η διατύπωση της δικαιολόγησης της ψήφου του ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ έχει ως εξής:

«H τροπολογία που ενσωματώθηκε στην Έκθεση για τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό 2026 και καλεί το ΕΚ να εξετάσει τη διάθεση πόρων για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας, εντός των εγκαταστάσεών του, ενός μνημείου αφιερωμένου στα θύματα της τουρκικής εισβολής του 1974 στη Δημοκρατία της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των αγνοουμένων, θα έπρεπε να διατυπωθεί καλύτερα, ώστε να περιλαμβάνει κάθε κύπριο αγνοούμενο.

Δυστυχώς η διαδικασία δεν επέτρεπε οποιαδήποτε αλλαγή στο λεκτικό που προτάθηκε. Στηρίξαμε την τροπολογία αλλά προφανώς αν υπήρχε δυνατότητα θα είχαμε προτείνει ένα λεκτικό πιο ολοκληρωμένο.

Το ΑΚΕΛ πιστεύει ότι το ζήτημα της διακρίβωσης της τύχης όλων των αγνοουμένων της Κύπρου πρέπει να ενώνει και τις δύο κοινότητες και να συμβάλλει στην αλληλοκατανόηση, τη συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Σε αυτό το πλαίσιο, εφόσον η ιδέα του μνημείου προχωρήσει, θα εργαστούμε ώστε να βρεθούν συναινέσεις στο ζήτημα της δημιουργίας κοινού μνημείου αγνοουμένων που θα ενώνει όλους τους Κυπρίους και να αναδεικνύει τις οδυνηρές εμπειρίες τους κατά τις τραγικές στιγμές της κυπριακής ιστορίας. Πάνω από όλα όμως, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε άσκηση πραγματικής πίεσης στην Τουρκία για παροχή πληροφοριών και άνοιγμα των αρχείων του κατοχικού στρατού».