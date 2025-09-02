Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Απομάκρυνση 320 κατοίκων από Ροστόφ έπειτα από επίθεση ουκρανικού drone

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Περισσότεροι από 300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τα διαμερίσματά τους, έπειτα από επίθεση με drone από την Ουκρανία στην περιοχή Ροστόφ, δήλωσε την Τρίτη ο κυβερνήτης, Γιούρι Σλιούσαρ.

«Ένα μη εκραγέν βλήμα (drone) βρέθηκε σε ένα από τα διαμερίσματα», είπε ο Σλιούσαρ στην εφαρμογή Telegram. «Ως προφύλαξη, απομακρύνθηκαν 320 κάτοικοι του κτηρίου», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε αρκετές πολυκατοικίες και ξέσπασαν μικρές πυρκαγιές στην περιοχή. Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν ελαφρά, συμπλήρωσε ο Σλιούσαρ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

