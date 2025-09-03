Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Αεροπορικές επιθέσεις Ρωσίας κατά Κιέβου- Απογείωσε μαχητικά η Πολωνία

«Η αντιαεροπορική άμυνα δρα στο Κίεβο! Μείνετε σε καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!» ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Στοιχεία της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να αποκρούσουν ρωσική αεροπορική επιδρομή με στόχο την πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης του Κιέβου τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, καθώς κηρύχτηκε συναγερμός σε όλη την επικράτεια έπειτα από προειδοποίηση της πολεμικής αεροπορίας ότι έχουν εξαπολυθεί πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Παράλληλα, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα νωρίς το πρωί για να «εγγυηθούν την ασφάλεια» του εναέριου χώρου της Πολωνίας εν μέσω των επιδρομών της Ρωσίας στη δυτική Ουκρανία, ενημέρωσε η διοίκηση επιχειρήσεων στη Βαρσοβία.

«Για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν εντατικά στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρ έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας», ανέφερε.

