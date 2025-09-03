Επίδειξη ισχύος στο Πεκίνο: Πώς η κοινή εμφάνιση Σι, Πούτιν, Κιμ αλλάζει την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων

Οι κάμερες καταγράφουν τον Σι Τζινπίνγκ, τον Βλάντιμιρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν να βαδίζουν προς την πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο για να παρακολουθήσουν την στρατιωτική παρέλαση για την «ημέρα της νίκης» που σηματοδότησε το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι μία εικόνα που πριν μερικά χρόνια θα θεωρούνταν προϊόν φωτομοντάζ, ωστόσο είναι πέρα για πέρα αληθινή και σηματοδοτεί μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.

Οι δραματικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί στο γεωπολιτικό τοπίο, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και κυρίως με την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, λειτούργησαν με τέτοιο τρόπο που έφεραν κοντά τους ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας, σε αυτό που πολλοί αναλυτές αποκαλούν δραματική αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων.

Σήμερα το πρωί οι τρεις άνδρες ηγήθηκαν μιας ομάδας περισσότερων από 20 παγκόσμιους ηγέτες για να παρακολουθήσουν τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό του τέλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου πριν οκτώ δεκαετίες.

Όταν, όμως, ολοκληρωθούν οι εορτασμοί, τα καθεστώτα στο Πεκίνο, τη Μόσχα και την Πιονγιάνγκ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σημαντικές εσωτερικές προκλήσεις που μπορεί να μετατοπίσουν την εστίασή τους από τα παγκόσμια τεκταινόμενα, σύμφωνα με ανάλυση του Guardian.

Εσωτερικές προκλήσεις

Η οικονομία της Κίνας - της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ -βρίσκεται σε στασιμότητα, εν μέσω αποπληθωριστικών πιέσεων, αργής ανάπτυξης και κατάρρευσης του τομέα των ακινήτων.

Απο την άλλη η Ρωσία αρνείται να λάβει μέτρα για να τερματίσει τον πόλεμό της με την Ουκρανία, ο οποίος μαίνεται - με αυξανόμενες απώλειες και από τις δύο πλευρές - εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας, η οικονομία της Βόρειας Κορέας αναπτύχθηκε μεν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων οκτώ ετών το 2024 αλλά η άνοδος αυτή δεν οφειλόταν σε μια αλλαγή στην προσέγγιση του Κιμ Γιονγκ Ουν αλλά σε μια αλυσιδωτή επίδραση της απόφασής του να πουλήσει τεράστιες ποσότητες πυραύλων και πυρομαχικών στη Ρωσία. Και ενώ ο ηγέτης της Β. Κορέας εξετάζει τις προοπτικές για μεγαλύτερη εμπλοκή με τον νέο φιλελεύθερο πρόεδρο του Νότου, Λι Τζάε Μιουνγκ, οι οικονομικές προοπτικές της χώρας του εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία μιας απρόβλεπτης σύγκρουσης που λαμβάνει χώρα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Ενώ ο Σι και ο Πούτιν έχουν κηρύξει μια «απεριόριστη» συνεργασία, οι αναλυτές λένε ότι το Πεκίνο είναι δυσαρεστημένο από τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και την άμεση υποστήριξη της Βόρειας Κορέας σε αυτήν. Ο Σι προσπαθεί να εξισορροπήσει τη συμμαχία του και με τα δύο έθνη, αποφεύγοντας ταυτόχρονα περαιτέρω κυρώσεις από τις ΗΠΑ και τους άλλους συμμάχους της Ουκρανίας.

Η αντίδραση Τραμπ

Είναι βέβαιο ότι ο αμερικανός πρόεδρος και άλλοι δυτικοί ηγέτες έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην Τιεναμέν και στην παρουσία των τριών ανδρών στη μεγάλη παρέλαση της Κίνας.

Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρά το γεγονός ότι δεν είχε προσκληθεί να παρακολουθήσει την παρέλαση φαίνεται να παρακολουθούσε τα γεγονότα στην κινεζική πρωτεύουσα.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υπενθύμισε στον Σι Τζινπίνγκ τον ρόλο των ΗΠΑ στην ήττα της Ιαπωνίας πριν από 80 χρόνια, προσθέτοντας: «Είθε ο Πρόεδρος Σι και ο υπέροχος λαός της Κίνας να έχουν μια μεγάλη και διαρκή ημέρα εορτασμού. Παρακαλώ δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Δυνατός συμβολισμός και ερωτήματα

Ο συμβολισμός της πρώτης συνάντησης μεταξύ του Σι Τζινπίνγκ, του Βλάντιμιρ Πούτιν και του Κιμ Γιονγκ Ουν είναι τόσο δυνατός που σχεδόν επισκίασε την τεράστια στρατιωτική παρέλαση.

Οι εικόνες που έρχονται από το Πεκίνο αποδεικνύουν ότι ο «άξονας της αναταραχής», με τον Σι Τζινγπίνγκ να αποτελεί τον πυρήνα του, έχει περάσει από την υποθετική σφαίρα στο βασίλειο της ρεαλποτικής.

Μένει να δούμε πώς ακριβώς μια εντυπωσιακή φωτογράφιση θα μεταφραστεί σε δράση, αλλά οι ηγέτες στις πρωτεύουσες από την Ουάσινγκτον και το Λονδίνο μέχρι το Τόκιο και τη Σεούλ σίγουρα πρέπει να παρακολουθούν όσα συμβαίνουν με ένα μείγμα περιέργειας και ανησυχίας.

