Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Η αναγνώριση Παλαιστίνης μπορεί να φέρει αντίποινα από Ισραήλ, λέει ο Ρούμπιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα συμπροεδρεύσει την 22η Σεπτεμβρίου, μαζί με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σε σύνοδο στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αφιερωμένη στη «λύση των δυο κρατών».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο επέκρινε χθες, Πέμπτη από το Κίτο τις Κυβερνήσεις της Γαλλίας και άλλων χωρών διότι εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης, τονίζοντας πως τις προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα από πλευράς Ισραήλ, με τη μορφή προσάρτησης τομέων της Δυτικής Όχθης.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε να καταδικάσει, όπως ο περισσότερος υπόλοιπος κόσμος, το σχέδιο ανέγερσης νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη, που εγκρίθηκε από την ισραηλινή Κυβέρνηση και θέτει εν αμφιβόλω την προοπτική ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Κάπου είκοσι χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και του Καναδά, απέρριψαν τον περασμένο μήνα το σχέδιο - κλειδί για την ανέγερση 3.400 οικισμάτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που κόβει αυτή την παλαιστινιακή περιοχή στα δυο.

«Όσον αφορά τη Δυτική Όχθη και την προσάρτηση, τίποτα δεν είναι οριστικό. Πρόκειται για ζήτημα που συζητείται σε ορισμένους τομείς της ισραηλινής πολιτικής» σκηνής, είπε ο κ. Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην πρωτεύουσα του Ισημερινού.

«Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν εντελώς προβλέψιμο» πως θα αποφασίζονταν αντίποινα, πρόσθεσε.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα συμπροεδρεύσει την 22η Σεπτεμβρίου, μαζί με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σε σύνοδο στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αφιερωμένη στη «λύση των δυο κρατών», κατά τη διάρκεια της οποίας η Γαλλία θα επισημοποιήσει, μαζί με άλλες χώρες, ανάμεσά τους την Αυστραλία, το Βέλγιο και τον Καναδά, την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΓΑΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited