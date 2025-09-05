Η αναγνώριση Παλαιστίνης μπορεί να φέρει αντίποινα από Ισραήλ, λέει ο Ρούμπιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο επέκρινε χθες, Πέμπτη από το Κίτο τις Κυβερνήσεις της Γαλλίας και άλλων χωρών διότι εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης, τονίζοντας πως τις προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα από πλευράς Ισραήλ, με τη μορφή προσάρτησης τομέων της Δυτικής Όχθης.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε να καταδικάσει, όπως ο περισσότερος υπόλοιπος κόσμος, το σχέδιο ανέγερσης νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη, που εγκρίθηκε από την ισραηλινή Κυβέρνηση και θέτει εν αμφιβόλω την προοπτική ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Κάπου είκοσι χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και του Καναδά, απέρριψαν τον περασμένο μήνα το σχέδιο - κλειδί για την ανέγερση 3.400 οικισμάτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που κόβει αυτή την παλαιστινιακή περιοχή στα δυο.

«Όσον αφορά τη Δυτική Όχθη και την προσάρτηση, τίποτα δεν είναι οριστικό. Πρόκειται για ζήτημα που συζητείται σε ορισμένους τομείς της ισραηλινής πολιτικής» σκηνής, είπε ο κ. Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην πρωτεύουσα του Ισημερινού.

«Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν εντελώς προβλέψιμο» πως θα αποφασίζονταν αντίποινα, πρόσθεσε.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα συμπροεδρεύσει την 22η Σεπτεμβρίου, μαζί με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σε σύνοδο στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αφιερωμένη στη «λύση των δυο κρατών», κατά τη διάρκεια της οποίας η Γαλλία θα επισημοποιήσει, μαζί με άλλες χώρες, ανάμεσά τους την Αυστραλία, το Βέλγιο και τον Καναδά, την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

ΚΥΠΕ