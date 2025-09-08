Σάλος με το νέο έργο του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου

Ένα νέο mural του street artist Banksy έκανε την εμφάνιση του σε τοίχο του κτιρίου Queen’s Building όπου στεγάζονται τα Βασιλικά Δικαστήρια στο κέντρο του Λονδίνου. Το έργο απεικονίζει έναν δικαστή με περούκα και τήβεννο να χτυπά με το σφυρί του έναν διαδηλωτή ο οποίος κείτεται στο έδαφος.

Αν και η τοιχογραφία δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή περιστατικό, τα βρετανικά ΜΜΕ σημειώνουν ότι το έργο έρχεται δύο ημέρες μετά τη σύλληψη περίπου 900 ατόμων σε διαδήλωση για την υποστήριξή τους προς την Palestine Action, που έχει απαγορευτεί από την κυβέρνηση κι έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση.

Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες, το στένσιλ, το οποίο βρίσκεται κάτω από κάμερα κλειστού κυκλώματος, έχει ήδη καλυφθεί με μεγάλα πλαστικά καλύμματα και μεταλλικά οδοφράγματα και φυλάσσεται από αστυνομικούς.

Ο street artist με έδρα το Μπρίστολ, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη, δημοσίευσε το πρωί της Δευτέρας μια φωτογραφία της τοιχογραφίας στο Instagram του, όπως κάνει πάντα προκειμένου να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα των έργων του, και έγραψε στη λεζάντα: «Royal Courts Of Justice. Λονδίνο».

Το καλοκαίρι του 2024, ο Banksy ξεκίνησε μια καμπάνια με θέμα τα ζώα στην πρωτεύουσα, η οποία ολοκληρώθηκε με έναν γορίλα που φαίνεται σαν να σηκώνει ένα ρολό στην είσοδο του ζωολογικού κήπου του Λονδίνου.

Με πληροφορίες από BBC / huffingtonpost.gr