Η ενδοοικογενειακή βία «λιγότερο σοβαρό» αδίκημα λέει ο Τραμπ

Η Κρις Μέις, η δημοκρατική γενική εισαγγελέας στην Αριζόνα, τόνισε μέσω X: «Ναι, κ. Πρόεδρε, η ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορήθηκε χθες πως υποβαθμίζει τη σοβαρότητα της ενδοοικογενειακής βίας, αφού διατύπωσε σε ομιλία του την εκτίμηση πως τα «λιγότερο σοβαρά» αδικήματα δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στις στατιστικές για την εγκληματικότητα.

Ο ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, ο οποίος διαβεβαιώνει πως αποκατέστησε την τάξη στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον αναπτύσσοντας τον στρατό τον περασμένο μήνα, διατείνεται ότι αντίπαλοί του βάλθηκαν να παραφουσκώνουν τις στατιστικές για την εγκληματικότητα για να αμαυρώσουν την εικόνα του.

«Πράγματα λιγότερο σοβαρά, πράγματα που γίνονται στο σπίτι, τα λένε εγκλήματα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του, τυπικά αφιερωμένης στην ελευθερία του θρησκεύεσθαι.

«Αν κάποιος άνδρας έχει καβγαδάκι με τη γυναίκα του, λένε πως διέπραξε έγκλημα», πρόσθεσε, προκαλώντας μερικά χάχανα στο ακροατήριο, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου παρούσα επιτόπου.

Περί το 41% των γυναικών και το 26% των ανδρών στις ΗΠΑ έχουν υποστεί τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους σεξουαλική βία, σωματική βία ή παρενόχληση, από τον ή την σύντροφό τους, σύμφωνα με έρευνα της κυριότερης αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας δημόσιας υγείας (τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών, ή CDC).

Πηγή: ΚΥΠΕ

