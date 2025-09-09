Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εντολή εκκένωσης της πόλης της Γάζας εξέδωσε ο στρατός του Ισραήλ

Ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε σήμερα από τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στην πόλη της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή, ενόψει μιας νέας επιχείρησης για την κατάληψη του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου, είχε καλέσει ήδη, από χθες Δευτέρα, τους κατοίκους της πόλης της Γάζας «να φύγουν τώρα».

«Μέσα σε δύο ημέρες καταστρέψαμε 50 πύργους τρομοκρατών και αυτή δεν είναι παρά η αρχή της εντατικοποίησης των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας. Λέω στους κατοίκους: σας έχουμε προειδοποιήσει, φύγετε τώρα», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε την Δευτέρα ακόμη μία πολυκατοικία - την τέταρτη σε διάστημα τριών ημερών - στην πόλη της Γάζας, η οποία θεωρείται το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι Ισραηλινοί, που είχαν ζητήσει από τους ενοίκους να απομακρυνθούν από τις πολυκατοικίες προτού τις χτυπήσουν, κατηγορούν τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα κτίρια αυτά για τις δραστηριότητές της, κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση διαψεύδει.

Ο στρατός δηλώνει ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας, ενώ τον Αύγουστο καταρτίστηκε σχέδιο για την πλήρη κατάκτηση της πόλης.

