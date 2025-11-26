Πρώτη αντίδραση Κρεμλίνου στο αμερικανικό σχέδιο για Ουκρανία: «Υπάρχουν ορισμένα θετικά σημεία»

Για «ορισμένα θετικά σημεία» στο αμερικανικό σχέδιο που έχει στόχο να διευθετήσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία, κάνει λόγο την Τετάρτη (26/11) το Κρεμλίνο δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν έχει συζητηθεί «λεπτομερώς με κανέναν».

«Ορισμένα σημεία, μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικά, αλλά πολλά άλλα χρήζουν ιδιαίτερης συζήτησης μεταξύ ειδικών», δήλωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ στη πρώτη αντίδραση της Μόσχας.

Η ανακοίνωση από το Κρεμλίνο έγινε ενώ έχει ξεσπάσει θύελλα από την αποκάλυψη που έκανε το Bloomberg ότι ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τον περασμένο μήνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο του Κρεμλίνου πρότεινε να συνεργαστούν σε ένα παρόμοιο σχέδιο για την Ουκρανία και ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα έπρεπε να το θέσει στον Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα σε τηλεφωνική επικοινωνία στις 14 Οκτωβρίου που διήρκεσε λίγο περισσότερο από πέντε λεπτά, ο Γουίτκοφ συμβούλεψε τον Γιούρι Ουσακόφ, από τους πιο στενούς συνεργάτες και συμβούλους του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, για το πώς ο Ρώσος ηγέτης θα έπρεπε να θίξει το ζήτημα με τον Τραμπ.

Η καθοδήγησή του περιελάμβανε προτάσεις για τον προγραμματισμό μιας τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ – Πούτιν πριν από την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο αργότερα την ίδια εβδομάδα και τη χρήση της συμφωνίας για τη Γάζα ως τρόπο προσέγγισης.

«Συνθέσαμε ένα σχέδιο Τραμπ 20 σημείων που ήταν 20 σημεία για την ειρήνη και σκέφτομαι ότι ίσως κάνουμε το ίδιο πράγμα με εσάς», είπε ο Βίτκοφ στον Ουσάκοφ, σύμφωνα με ηχογράφηση της συνομιλίας που εξέτασε το Bloomberg.

Πηγή: cnn.gr