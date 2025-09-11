Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία του λόγια πριν τη δολοφονία του στόχευαν τα τρανς άτομα

Αναστάτωση εξακολουθεί να προκαλεί παγκοσμίως η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ακροδεξιού πολιτικού ακτιβιστή και ιδρυτή του Turning Point USA, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Utah Valley University.

Ο 31χρονος δέχθηκε σφαίρα ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού, σε μια αίθουσα γεμάτη με περίπου 3.000 άτομα. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε από ταράτσα κτιρίου της πανεπιστημιούπολης και διαφεύγει.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ένας παρευρισκόμενος ρώτησε τον Κερκ: «Ξέρετε πόσα τρανς άτομα έχουν διαπράξει μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ τα τελευταία 10 χρόνια;». Ο Κερκ απάντησε: «Πάρα πολλοί».

Στη συνέχεια ο ερωτών τον ρώτησε: «Ξέρετε πόσοι μαζικοί δολοφόνοι υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;»Ο ακτιβιστής απάντησε: «Μετρώντας ή χωρίς να μετράμε τη βία των συμμοριών;».

Λίγα δευτερόλεπτα μετά ακούστηκε ο πυροβολισμός που τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Η φοιτήτρια Ρέιντον Ντε Σεν, αυτόπτης μάρτυρας, περιέγραψε στο CBS: «Τον είδα να πιάνει τον λαιμό του και το αίμα να τρέχει παντού. Τα μάτια του γύρισαν προς τα πίσω. Ακούστηκε ένας πυροβολισμός και όλοι πέσαμε στο έδαφος. Μας είπαν να τρέξουμε και φύγαμε πανικόβλητοι».

Σε βίντεο από τη σκηνή, ο Κερκ φαίνεται να σωριάζεται από την καρέκλα του, ενώ άλλο υλικό δείχνει φιγούρα με σκούρα ρούχα σε ταράτσα κτιρίου, που εκτιμάται ότι είναι ο ελεύθερος σκοπευτής.

Ο αρχηγός της πανεπιστημιακής αστυνομίας, Τζεφ Λονγκ, τόνισε ότι έξι αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη στον χώρο και συνεργάζονταν με την ιδιωτική ομάδα ασφαλείας του Κερκ. Ωστόσο, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται, ενώ η δολοφονία του Κερκ έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στις ΗΠΑ, με τον κυβερνήτη της Γιούτα να μιλά για «πολιτική δολοφονία» και τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει λόγο για «μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική».

Πηγή: lifo.gr