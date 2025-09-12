Οι κίνδυνοι για τις ΗΠΑ από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Τι ξέρουμε μέχρι τώρα για τον δράστη

Σε κατάσταση σοκ παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ την ώρα που οι Αρχές αναζητούν τα στοιχεία που θα ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση με την ταυτότητα του δράστη και το κίνητρό του να θεωρούνται καθοριστικής σημασίας.

Αυτό γιατί η σφαίρα που έριξε νεκρό τον Κερκ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο της Γιούτα δεν ήταν το μέσο για μια ακόμη δολοφονία. Ήταν επίσης μια επίθεση στην ελευθερία του λόγου και τη δημοκρατία με άγνωστες συνέπειες για τις ΗΠΑ που επανέφερε με τον πιο τραγικό τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της οπλοκατοχής και κατά πόσο μπορεί κάποιος να νιώθει ασφαλής.

Ο μεγαλύτερος φόβος τώρα είναι ότι η δολοφονία του Κερκ θα σπείρει περισσότερη βία, αντίποινα και θα οδηγήσει σε έναν επιδεινούμενο κύκλο πολιτικής αιματοχυσίας ενώ οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν το δράστη.

Αυτός είναι ο λόγος που το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τον άνδρα που αναζητείται ως πρόσωπο ενδιαφέροντος για τη δολοφονία Κερκ, αλλά και ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή και στη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας.

Και οι δύο εικόνες δείχνουν ένα άτομο με μαύρα γυαλιά ηλίου, καπέλο του μπέιζμπολ, μαύρο πουκάμισο με μακριά μανίκια και τζιν.

Στο μικροσκόπιο έχουν ήδη μπει ένα «αποτύπωμα παλάμης και αποτυπώματα αντιβραχίου» τα οποία βρέθηκαν πάνω στο όπλο που βρήκαν οι Αρχές.

Το όπλο ήταν τυλιγμένο σε μια πετσέτα με ένα άδειο φυσίγγιο ακόμα στη θαλάμη, ανέφερε η WSJ και τρία άδεια φυσίγγια είχαν απομείνει στον γεμιστήρα.

Ο ύποπτος έχει περιγραφεί ως άνδρα σε ηλικία πανεπιστημίου. Αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας σε τηλεφωνήματα που έκαναν στην αστυνομία περιέγραψαν ότι είδαν ένα άτομο στην πανεπιστημιούπολη να φοράει «τζιν, μαύρο πουκάμισο, μαύρη μάσκα» και να κρατάει ένα «μακρύ τουφέκι».

Τι λένε ειδικοί για το προφίλ του δράστη

Ο δράστης πρέπει να είχε εμπειρία από την πανεπιστημιούπολη της Γιούτα ή να γνώριζε το πρόγραμμα ταξιδιών του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με τους ειδικούς σε όπλα.

Ο Σκοτ ​​Σουίτοβ, πρώην στέλεχος του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF), δήλωσε ότι ήταν σαφές ότι ο δολοφόνος είχε εντοπίσει την τοποθεσία εκ των προτέρων.

«Για να καταλάβεις πού ήταν η καλύτερη οπτική γωνία, θα έπρεπε να ξέρεις πού θα στηθεί η σκηνή», δήλωσε στο NBC News.

Ωστόσο θεωρεί απίθανο να πρόκειται για επαγγελματία ελεύθερο σκοπευτή: «Ακόμη και ένα άτομο με ελάχιστη εκπαίδευση και εξοπλισμό θα μπορούσε εύκολα να χτυπήσει ένα μικρό στόχο στα 200 μέτρα».

Μιλούσε για την οπλοκατοχή όταν δολοφονήθηκε

Η ειρωνεία είναι ότι ο Κερκ μιλούσε για την οπλοκατοχή τη στιγμή που δολοφονήθηκε. Ήταν γνωστός υπέρμαχος της οπλοκατοχής έχοντας δηλώσει προηγουμένως ότι «αξίζει να υπάρχει κόστος, δυστυχώς, ορισμένων θανάτων από όπλα κάθε χρόνο» για την προστασία των δικαιωμάτων της Δεύτερης Τροποποίησης.

«Αυτό το γεγονός είναι τρομακτικό, ανησυχητικό, αλλά δεν προκαλεί έκπληξη», δηλώνει ο Μάικ Τζένσεν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, το οποίο παρακολουθεί τέτοια περιστατικά βίας σε μια βάση δεδομένων για την τρομοκρατία από το 1970.

Τους πρώτους έξι μήνες του έτους, οι ΗΠΑ βίωσαν περίπου 150 πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις - σχεδόν διπλάσιες από ό,τι την ίδια περίοδο πέρυσι, δήλωσε ο Τζένσεν.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ, πολύ επικίνδυνο σημείο αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε εύκολα να κλιμακωθεί σε πιο εκτεταμένες πολιτικές αναταραχές αν δεν το ελέγξουμε», τόνισε ο Τζένσεν.

Άλλοι ειδικοί που μελετούν την πολιτική βίακρούουν καμπανάκι κινδύνου. «Οι άνθρωποι διστάζουν να εμπλακούν πρώτα σε βία, αλλά είναι πολύ πιο πρόθυμοι να εμπλακούν σε βία ως αντίποινα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Λιλιάνα Μέισον, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. «Κανείς δεν θέλει να είναι αυτός που θα το ξεκινήσει, αλλά πολλοί άνθρωποι θέλουν να είναι σε θέση να το ολοκληρώσουν», πρόσθεσε.

Η Γιούτα είναι μία από τις 14 πολιτείες που επιτρέπουν κάποιο επίπεδο κρυφής οπλοφορίας σε δημόσιες πανεπιστημιουπόλεις και κολέγια.

Τον Μάιο, μετά από ενέργειες της νομοθετικής εξουσίας της Γιούτα, τέθηκε σε ισχύ ένας νόμος που επιτρέπει σε οποιονδήποτε ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών με έγκυρη άδεια οπλοφορίας απόκρυψης όπλου στη Γιούτα να οπλοφορεί στην πανεπιστημιούπολη.

Τα πρόσφατα τραγικά περιστατικά

Αυτό είναι το τελευταίο μιας σειράς αιματηρών περιστατικών με στόχο πολιτικούς ή πρόσωπα που ασχολούνται με την πολιτική που συγκλονίζουν τις ΗΠΑ.

Στις 14 Ιουνίου 2025, η πολιτειακή βουλευτής της Μινεσότα, Μελίσα Χόρτμαν, δολοφονήθηκε σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο σπίτι της στο Μπρούκλιν Παρκ της Μινεσότα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Χόρτμαν, επικεφαλής της πολιτειακής κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σκοτώθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Μαρκ. Νωρίτερα το ίδιο πρωί, ο πολιτειακός γερουσιαστής Τζον Χόφμαν και η σύζυγός του, Ιβέτ, πυροβολήθηκαν στο σπίτι τους στο κοντινό Τσάμπλιν και μεταφέρθηκαν. Ο 57χρονος δράστης Βανς Λούθερ Μπέλτερ συνελήφθη μετά από ανθρωποκυνηγητό.

Πέρυσι, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε δύο φορές στόχος απόπειρας δολοφονίας. Το χτύπημα με μια σφαίρα σε μια υπαίθρια συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, έχει εντυπωσιακές ομοιότητες με τους πυροβολισμούς της Τετάρτης (10/9) στη Γιούτα. Και οι δύο διαδραματίστηκαν μπροστά σε συγκεντρωμένα πλήθη σε υπαίθριους χώρους.

Τον Οκτώβριο του 20221, ένας δράστης οπλισμένος με σφυρί εισέβαλε στο σπίτι της τότε προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι. Το 2017, ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον Ρεπουμπλικανών βουλευτών που προπονούνταν σε ένα γήπεδο μπέιζμπολ στη βόρεια Βιρτζίνια.