Εισβολή ρωσικών drone στην Πολωνία: Η «προειδοποίηση» της Μόσχας και τα «διδάγματα» για το ΝΑΤΟ

Η ρωσική εισβολή drone στην Πολωνία αποτελεί μια σοβαρή προειδοποίηση από πλευράς της Μόσχας, που πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν το ΝΑΤΟ: στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν στρατιωτικοί αναλυτές, διεθνολόγοι και ειδικοί ασφαλείας ανά τον κόσμο μετά από τα πρωτοφανή περιστατικά που διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης και έθεσαν σε συναγερμό την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να χτυπήσει στόχους εντός της Πολωνίας ενώ παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ενδεχομένως να επρόκειτο για λάθος.

Η πολωνική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ωστόσο από την πλευρά της ότι «δεν επρόκειτο για λάθος» και ότι θα ενεργοποιήσει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ.

Η πρωτοφανής απόφαση του Κρεμλίνου κρύβει «διδάγματα» για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αναφέρουν αναλυτές.

«Όλα εκ των οποίων απαιτούν άμεση απάντηση ή νέο προγραμματισμό» αναφέρει χαρακτηριστικά σε άρθρο του το πρακτορείο Bloomberg.

Τα πέντε διδάγματα

1. Για τον Πούτιν, η επέκταση του ΝΑΤΟ είναι βασική παράμετρος του πολέμου στην Ουκρανία

Κανένας δεν πρέπει να θεωρεί πλέον απίθανο το σενάριο η Ρωσία να επιτεθεί σε κράτος – μέλος του ΝΑΤΟ. Μόλις το έκανε, άσχετα με αν το υπουργείο Άμυνας της χώρας είπε ότι δεν είχε τέτοιο στόχο. Η εισβολή 19 drone στον πολωνικό εναέριο χώρο αποτελεί ξεκάθαρη επίθεση και δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί τυχαία.

Ο Fabian Hinz, του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Σπουδών του Λονδίνου, τόνισε σε ανάλυσή του ότι τα drone που καταρρίφθηκαν ήταν τύπου «Gerbera» -ένα φτηνό μοντέλο που κατασκευάζεται για το ρωσικό στρατό στην Κίνα. Αυτά χρησιμοποιούνται για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων να «μπερδέψουν» την αεράμυνα μιας χώρας, όπως γίνεται τακτικά στην Ουκρανία.

2. H άμυνα της Ευρώπης συνδέεται άμεσα με την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία

Το δεύτερο «μάθημα» είναι ότι η άμυνα της Ευρώπης συνδέεται άμεσα με την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία.

Και αυτό γιατί αν ο Πούτιν κρατήσει τα εδάφη που κατέκτησε και επιβάλλει φιλορωσική κυβέρνηση στο Κίεβο, τότε θα είναι ακόμη πιο κοντά σε νατοϊκούς στόχους.

Δεδομένου, μάλιστα, ότι η περίπτωση της Λευκορωσίας αποδεικνύει ότι η Ρωσία δεν χρειάζεται να κατέχει μια χώρα για να μπορεί να τοποθετήσει πυραύλους, στρατεύματα ή και συστήματα αεράμυνας όπου εκείνη θεωρεί ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά της.

3. Η αεράμυνα της Ευρώπης εμφανίστηκε απροετοίμαστη

Τρίτο δίδαγμα είναι ότι η αεράμυνα της Ευρώπης εμφανίστηκε απροετοίμαστη, με στρατιωτικούς αναλυτές να υποστηρίζουν ότι επίθεσης μεγαλύτερης κλίμακας θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Ο Φίλιπ Ο’ Μπράιεν, καθηγητής στρατηγικών μελετών στο πανεπιστήμιο St. Andrews της Σκωτίας, έγραψε σε ανάρτησή του ότι η χρήση ακριβών μαχητικών και πυραύλων από το ΝΑΤΟ για την κατάρριψη μερικών φτηνών ρωσικών drone δείχνει ότι η άμυνα της Συμμαχίας παραμένει απροετοίμαστη τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο θεός να τους φυλάει εάν βρεθούν αντιμέτωποι με 600 drones και πυραύλους μέσα σε μια νύχτα, όπως γίνεται τακτικά στην Ουκρανία» έγραψε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

4. Ο Πούτιν απέδειξε ότι δεν χρειάζεται να εισβάλλει σε μια χώρα για να της επιτεθεί

Το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψιν ότι με τα όσα διαδραματίστηκαν την Τετάρτη, ο Πούτιν απέδειξε ότι δεν χρειάζεται να εισβάλλει σε μια χώρα για να της επιτεθεί.

Το σημείο όπου βρέθηκαν τα drone και τα θραύσματα πυραύλου στην Πολωνία.AP

Μπορεί να χρησιμοποιήσει drone, κυβερνοεπιθέσεις ή να προχωρήσει σε σαμποτάζ.

5. H Ρωσία είναι αυτή που αυξάνει την πίεση, όχι το ΝΑΤΟ

Το τελευταίο στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν είναι ότι η επίθεση της Ρωσίας σε ένα από τα καλύτερα εξοπλισμένα μέλη του ΝΑΤΟ αναδεικνύει την στρατιωτική ανεπάρκεια της Ευρώπης και την έλλειψη πολιτικής βούλησης από πλευράς των ΗΠΑ.