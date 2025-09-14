Συναγερμός στο ΝΑΤΟ για τη ρωσική «απειλή» - Απογειώσεις αεροσκαφών από Πολωνία και Ρουμανία

Σε αυξημένη εγρήγορση παραμένει το ΝΑΤΟ λόγω της απειλής επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε γειτονικές περιοχές της Ουκρανίας. Αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη έχουν αναπτυχθεί σε μια «προληπτική» επιχείρηση στον εναέριο χώρο της χώρας, ενώ στρατιώτες σε απόσταση αναπνοής από τα σύνορα με τη Ρωσία χιλιάδες Πολωνοί, εγγράφονται για εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση.

Περισσότεροι από 20.000 Πολωνοί εγγράφηκαν για εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση τους πρώτους επτά μήνες του 2025 - σε επίπεδα ρεκόρ πέρυσι, σύμφωνα με τον Συνταγματάρχη Γκρέγκορζ Βαβρζίνκιεβιτς, επικεφαλής του Κεντρικού Κέντρου Στρατολογήσεων της Πολωνίας.

Η επιχειρησιακή διοίκηση του πολωνικού στρατού δημοσίευσε στο X το απόγευμα του Σαββάτου (13/9) ότι τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και αναγνώρισης ήταν σε υψηλή επιφυλακή.

Τόνισε ότι «αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης» και αποσκοπούσαν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας και στην προστασία των πολιτών της χώρας. Ανέφερε απειλή επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περιοχές της Ουκρανίας που συνορεύουν με την Πολωνία, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, ανέφερε ότι ξεκίνησαν «προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις» στον πολωνικό εναέριο χώρο λόγω της απειλής που θέτουν τα ρωσικά μη drones που επιχειρούν πάνω από κοντινές περιοχές της Ουκρανίας.

Συναγερμός σήμανε και στη Ρουμανία η οποία συνορεύει με την Ουκρανία καθώς ένα ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της το Σάββατο (13/9). Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι η παραβίαση από ένα drone σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε υποδομές στη γειτονική Ουκρανία.

Αφού το μέλος του ΝΑΤΟ απογείωσε δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 αργά το Σάββατο για να παρακολουθήσει την κατάσταση, το αεροσκάφος «εντόπισε ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο» και το παρακολούθησε μέχρι που «εξαφανίστηκε από το ραντάρ».

Καμπανάκι από Ζελένσκι

Στο μεταξύ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε ανοικτά τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου μετά τον συναγερμό που σήμανε σε Πολωνία και Ρουμανία για εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο τους.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ήξεραν ακριβώς πού πετούσαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους, δεν επρόκειτο για αυθαιρεσία κάποιου χαμηλόβαθμου διοικητή», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

«Πρόκειται για προφανή επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, πρόσθεσε.

