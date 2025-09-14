Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ρωσία: Επιτυχής δοκιμή του υπερηχητικού πυραύλου Zircon σε ασκήσεις στη Θάλασσα του Μπάρεντς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αυτό ανακοίνωσε την Κυριακή (14/9) το ρωσικό υπουργείο Άμυνας

Η Ρωσία προχώρησε στην επιτυχή εκτόξευση υπερηχητικού πυραύλου Zircon, τύπου Κρούζ κατά ενός στόχου στη Θάλασσα του Μπάρεντς στη διάρκεια των στρατιωτικών ασκήσεων Zapad.

Αυτό ανακοίνωσε την Κυριακή (14/9) το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Σύμφωνα με τα δεδομένα παρατήρησης και στοχοποίησης που λαμβάνονταν σε πραγματικό χρόνο, ο στόχος καταστράφηκε, αφού δέχτηκε άμεσο πλήγμα».

Eιδικοί λένε ότι αν οι πληροφορίες που υπάρχουν για το Zircon είναι ακριβείς πρόκειται για ένα τρομερό όπλο.

Η υπερηχητική του ταχύτητα το καθιστά άτρωτο ακόμη και στις καλύτερες δυτικές πυραυλικές άμυνες, όπως το Patriot, σύμφωνα με την Συμμαχία Υποστήριξης της Πυραυλικής Άμυνας (MDAA) με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συμμαχία λέει ότι η ταχύτητά του έχει υπολογιστεί στα Mach 8, ή σχεδόν 9.900 χιλιόμετρα την ώρα. Ως υπερηχητική ορίζεται οποιαδήποτε ταχύτητα πάνω από Mach 5.

«Εάν αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς, ο πύραυλος Zircon θα είναι ο ταχύτερος στον κόσμο, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την άμυνα εναντίον του μόνο και μόνο λόγω της ταχύτητάς του», αναφέρει η συμμαχία στον ιστότοπό της.

Επιπλέον, αναφέρει ότι το Zircon είναι «ένας υπερηχητικός πύραυλος κρουζ με βεληνεκές μεταξύ 500 και 1.000 χιλιομέτρων.

Πηγή: cnn.gr

