Ισραήλ: Τέρμα στον πόλεμο, επιστροφή ομήρων απαίτησαν συγγενείς ομήρων και διαδηλωτές

Συνοδευόμενοι από εκατοντάδες διαδηλωτές, συγγενείς των εναπομείναντων ομήρων στη Γάζα πορεύτηκαν το βράδυ του Σαββάτου από το βόρειο Τελ Αβίβ στην Πλατεία των Ομήρων όπου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση του Σαββάτου με αίτημα την απελευθέρωση τους.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα, το Φόρουμ των Οικογενειών ανέφερε ότι υπάρχει εν εξελίξει «μία ακόμη σκόπιμη προσπάθεια να σαμποταριστεί η συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων». «Η κατοχή της Γάζας και η συνέχιση αυτού του ατελείωτου, άσκοπου πολέμου φέρνουν καταστροφή στον λαό του Ισραήλ. Αυτός δεν είναι ένας πόλεμος για την ανατροπή της Χαμάς, αλλά μάλλον ένας πόλεμος που απειλεί να ανατρέψει την ισραηλινή κοινωνία – και δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό!», δήλωσε το Φόρουμ.

«Μετά από μια ταραχώδη εβδομάδα και μια ισραηλινή επίθεση στο έδαφος της Ντόχα, οι οικογένειες των ομήρων καλούν τον λαό του Ισραήλ να βγει στους δρόμους, να σταθεί δίπλα μας και να πει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων: ολόκληρος ο λαός του Ισραήλ στέκεται στο πλευρό των ομήρων! Τερματίστε τον πόλεμο και επιστρέψτε μας τους 48 ομήρους – τώρα! Η αληθινή εικόνα της νίκης θα είναι μόνο όταν όλοι θα είναι σπίτι τους», τόνισε το Φόρουμ.

Tην ίδια ώρα και εν μέσω πληροφοριών της Wall Street Journal, ότι η Μοσάντ, η οποία είχε μυστηριωδώς αφεθεί εκτός της επίθεσης στη Ντόχα, διαφώνησε με τη στιγμή της διενέργειάς της, ο Βενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σε ανάρτησή του στο «Χ» ότι «οι ηγέτες της Χαμάς που ζουν στο Κατάρ δεν ενδιαφέρονται για τους κατοίκους της Γάζας». «Αποκλείουν κάθε προσπάθεια εκεχειρίας, προκειμένου να παρατείνουν ατέλειωτα τον πόλεμο», έγραψε ο Βενιαμίν Νετανιάχου προσθέτοντας ότι «η εξάλειψή τους θα άρει το κύριο εμπόδιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου».

Πηγή: ΚΥΠΕ