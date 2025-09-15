Τουρκία: Ο Ερντογάν θέλει να ακυρώσει το 38ο Συνέδριο του CHP

Το CHP βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων με την εκδίκαση της υπόθεσης για την ακύρωση του 38ου Τακτικού Συνεδρίου να ξεκινά τη Δευτέρα, σε μια δίκη που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η υπόθεση αφορά την προσφυγή για ακύρωση τόσο του συνεδρίου που έγινε στις 4-5 Νοεμβρίου 2023 όσο και της Έκτακτης Συνέλευσης της 6ης Απριλίου 2025.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η διαδικασία του συνεδρίου παραβίασε διατάξεις για τη νομιμότητα των εκλογών εντός του κόμματος, με ισχυρισμούς για ψηφοφορίες με αντάλλαγμα χρηματικά οφέλη και χειραγώγηση της διαδικασίας.

Στην ακύρωση του συνεδρίου επιμένει ο δικηγόρος των εναγόντων που υποστηρίζει ότι δεν τηρήθηκε η απαραίτητη αμεροληψία από την Προεδρική Επιτροπή. Από την πλευρά της υπεράσπισης υποστηρίχθηκε ότι τα δικαστήρια δεν έχουν αρμοδιότητα να ελέγξουν εσωτερικές διαδικασίες του κόμματος πέραν όσων ορίζει ο νόμος.

Η έκβαση της δίκης προκαλεί δημόσιο ενδιαφέρον, τόσο εντός του CHP όσο και ευρύτερα στην τουρκική πολιτική σκηνή, καθώς μπορεί να έχει επιπτώσεις για τα εσωκομματικά, αλλά και για τον τρόπο χειρισμού των συνεδρίων στο μέλλον.

