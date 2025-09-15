Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τουρκία: Ο Ερντογάν θέλει να ακυρώσει το 38ο Συνέδριο του CHP

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η υπόθεση αφορά την προσφυγή για ακύρωση τόσο του συνεδρίου που έγινε στις 4-5 Νοεμβρίου 2023 όσο και της Έκτακτης Συνέλευσης της 6ης Απριλίου 2025.

Το CHP βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων με την εκδίκαση της υπόθεσης για την ακύρωση του 38ου Τακτικού Συνεδρίου να ξεκινά τη Δευτέρα, σε μια δίκη που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η υπόθεση αφορά την προσφυγή για ακύρωση τόσο του συνεδρίου που έγινε στις 4-5 Νοεμβρίου 2023 όσο και της Έκτακτης Συνέλευσης της 6ης Απριλίου 2025.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η διαδικασία του συνεδρίου παραβίασε διατάξεις για τη νομιμότητα των εκλογών εντός του κόμματος, με ισχυρισμούς για ψηφοφορίες με αντάλλαγμα χρηματικά οφέλη και χειραγώγηση της διαδικασίας.  

Στην ακύρωση του συνεδρίου επιμένει ο δικηγόρος των εναγόντων που υποστηρίζει ότι δεν τηρήθηκε η απαραίτητη αμεροληψία από την Προεδρική Επιτροπή. Από την πλευρά της υπεράσπισης υποστηρίχθηκε ότι τα δικαστήρια δεν έχουν αρμοδιότητα να ελέγξουν εσωτερικές διαδικασίες του κόμματος πέραν όσων ορίζει ο νόμος.

Η έκβαση της δίκης προκαλεί δημόσιο ενδιαφέρον, τόσο εντός του CHP όσο και ευρύτερα στην τουρκική πολιτική σκηνή, καθώς μπορεί να έχει επιπτώσεις για τα εσωκομματικά, αλλά και για τον τρόπο χειρισμού των συνεδρίων στο μέλλον.

ΚΥΠΕ

Tags

ΔΙΕΘΝΗΤΟΥΡΚΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited