Ρίχνει ταχύτητα η αύξηση εργατικού κόστους και μισθών- Τι δείχνουν νέα στοιχεία

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σημείωσε αύξηση 4,1%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σημείωσε αύξηση 4,1%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.  Το πρώτο τρίμηνο του 2025, η ετήσια αύξηση 4,3% ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ανερχόταν στο 5,3%.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 4,2% και 4,1% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά τους μισθούς, η αύξηση επιβραδύνθηκε καθώς το πρώτο τρίμηνο του 2025 η αύξηση ήταν 4,3% και το δεύτερο τρίμηνο του 2024 4,6%.

Επιβράδυνση παρουσιάζει και το μη μισθολογικό κόστος, καθώς η αύξηση είναι 4,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 από 4,3% το προηγούμενο τρίμηνο ενώ πέρσι ήταν 6,6%.

Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά 1,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αυξήθηκε και το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, καθώς και το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις.

