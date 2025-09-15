Κυρώσεις στο Ισραήλ ζητά ο Ερντογάν: «Ο Νετανιάχου σκοπεύει να βυθίσει τη Μ. Ανατολή στο χάος»

Για γενοκτονία κατηγόρησε το Ισραήλ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάνμιλώντας στην έκτακτη αραβοϊσλαμική σύνοδο κορυφής στη Ντόχα του Κατάρ, ενώ υποστήριξε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου σκοπεύει να «βυθίσει την περιοχή στο χάος».

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για μία «άπληστη και αιμοδιψή νοοτροπία μεταξύ των Ισραηλινών αξιωματούχων» και ζήτησε κυρώσεις στο Ισραήλ.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους αδελφούς μου από την Παλαιστίνη και το Κατάρ που έπεσαν θύματα της γενοκτονίας του Ισραήλ. Διοργανώσαμε έκτακτες συνόδους κορυφής λόγω της γενοκτονίας που διέπραξε το Ισραήλ», ανέφερε αρχικά ο Τούρκος πρόεδρος.

«Η κλιμακούμενη ισραηλινή επιθετικότητα αποτελεί άμεση απειλή για την περιοχή μας», προσέθεσε σύμφωνα με το Al Jazeera και σημείωσε πως «ελπίζω ότι οι σημερινές μας αποφάσεις θα μεταφραστούν σε μια γραπτή δήλωση που θα απευθύνεται σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Έχει καταστεί σαφές ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου σκοπεύει να συνεχίσει τις σφαγές εναντίον του παλαιστινιακού λαού και να βυθίσει την περιοχή στο χάος. Αντιμετωπίζουμε μια τρομοκρατική νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία επιβιώνει χάρη στην ατιμωρησία των εγκλημάτων που διαπράττει», ανέφερε ακόμα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με το CNN Turk υποστήριξε ότι «το γενοκτονικό Ισραήλ πρέπει να σταματήσει» και ανέφερε πως «το Ισραήλ δεν θα σταματήσει χωρίς κυρώσεις».

«Η δήλωση ορισμένων χωρών ότι προτίθενται να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος είναι ένα θετικό βήμα. Ωστόσο, αυτά τα βήματα θα δυσκολευτούν να αποδώσουν καρπούς αν δεν υποστηριχθούν με συγκεκριμένες κυρώσεις κατά του Ισραήλ», προσέθεσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πρέπει ασκηθεί οικονομική πίεση στο Ισραήλ. «Εδώ και ενάμιση χρόνο έχουμε διακόψει όλες τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ. Η εμπειρία του παρελθόντος έχει αποδείξει την επιτυχία μιας τέτοιας πίεσης», ανέφερε ακόμα.

«Οι Ισραηλινοί πολιτικοί επαναλαμβάνουν ψευδαισθήσεις για το λεγόμενο Μεγάλο Ισραήλ. Πρέπει να αγωνιστούμε για να παραπέμψουμε τους Ισραηλινούς αξιωματούχους στη Δικαιοσύνη σύμφωνα με τους διεθνείς νομικούς μηχανισμούς», ανέφερε ακόμα ο Τούρκος πρόεδρος.

Ακόμα ανέφερε ότι ο αραβοϊσλαμικός κόσμος «πρέπει να φτάσει σε επίπεδο αυτονομίας σε ορισμένους τομείς. Πιστεύω ότι πρέπει να εντείνουμε τη συνεργασία μας σε αυτούς τους τομείς για να κερδίσουμε τα επόμενα 10 χρόνια».

«Πρέπει να αναπτυχθούν μηχανισμοί κοινής συνεργασίας μεταξύ των ισλαμικών χωρών. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τον εκτοπισμό του παλαιστινιακού λαού, τη γενοκτονία ή τον διαχωρισμό του», προσέθεσε.

Πηγή: cnn.gr