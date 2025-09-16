Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη χερσαία επιχείρηση, ο Ρούμπιο πιέζει τη Χαμάς – «Διαπράττεται γενοκτονία», λέει ο ΟΗΕ

Την Τρίτη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη χερσαία επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας, με στόχο τον έλεγχο της. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρές διεθνείς αντιδράσεις και ανησυχία, καθώς η κατάσταση στη Γάζα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, ενώ η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται, με τους πολίτες να καλούνται να εκκενώσουν την περιοχή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και ακόμη περισσότεροι έχουν τραυματιστεί από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σε ολόκληρη τη Γάζα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa. Η πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά. Την ίδια στιγμή, πάνω από το 40% των κατοίκων της Γάζας έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ θα υπάρξει σταδιακή αύξηση του αριθμού των Ισραηλινών στρατιωτών στη Γάζα. Ήδη οι χερσαίες δυνάμεις προχωρούν βαθύτερα στην Πόλη της Γάζας, κατευθυνόμενες προς το κέντρο της και ο στρατός είναι προετοιμασμένος να συνεχίσει τις επιχειρήσεις για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να νικήσει τη Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας αυτό που περιέγραψε ως την κύρια φάση της επιχείρησής του στη Γάζα, με έναν αξιωματούχο να εκτιμά την Τρίτη ότι χιλιάδες μαχητές της Χαμάς βρίσκονται στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιοχής.

«Η κύρια προέλαση προς την Πόλη της Γάζας είναι αυτή που ξεκίνησε χθες το βράδυ… Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα», δήλωσε ο αξιωματούχος. Ο στρατός εκτιμά ότι στην περιοχή επιχειρούν «2.000 με 3.000» μαχητές της Χαμάς, πρόσθεσε.

«Η Γάζα φλέγεται. Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στην ψηφιακή πλατφόρμα X ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς. Εστιάζοντας στην «αποφασιστικότητα του Ισραήλ να συνεχίσει την επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας» ο Κάτς πρόσθεσε: «Δεν θα υποχωρήσουμε παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί η αποστολή».

Η ισραηλινή στρατιωτική δύναμη (IDF) έχει κλιμακώσει τις αεροπορικές επιθέσεις στην Πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα, δεν είχε προχωρήσει σε αποστολή χερσαίων δυνάμεων στη βόρεια, πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης, όπου υπολογίζεται ότι έχουν βρει καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, περίπου 300.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες. Η μαζική αυτή έξοδος σχετίζεται με την απότομη αύξηση του πληθυσμού της πόλης, ο οποίος εκτιμάται πλέον σε ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους. Ο στρατός έχει ζητήσει από τους πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή, ωστόσο η ανταπόκριση ήταν περιορισμένη, καθώς πολλοί φοβούνται ότι και άλλες περιοχές της Γάζας παραμένουν εξίσου επικίνδυνες.

Οι αεροπορικές επιδρομές στην Πόλη της Γάζας εντάθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο πριν τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αρχίσουν να μεταδίδουν πληροφορίες για είσοδο ισραηλινών αρμάτων μάχης στην πόλη.

Νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών

Ο απεσταλμένος του ΕΡΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης επιβεβαιώνει την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ. «Οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν είναι ότι καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας δε σταμάτησαν οι βομβαρδισμοί από την πλευρά του Ισραήλ, ενώ υπήρχαν σφοδρές ανταλλαγές πυρών με μέλη της Χαμάς μέσα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Εκείνο το οποίο λένε είναι ότι για πρώτη φορά οι χερσαίες ισραηλινές δυνάμεις έχουν φτάσει σε σημεία τα οποία αυτά τα δύο χρόνια δεν είχαν πατήσει το πόδι τους», τόνισε.

Σύμφωνα με τους Times of Israel οικογένειες των ομήρων σπεύδουν να διαμαρτυρηθούν έξω από την κατοικία του πρωθυπουργού, φοβούμενες ότι οι επιχειρήσεις στη Γάζα θέτουν σε κίνδυνο τους αγαπημένους τους.

Ρούμπιο: Η Χαμάς έχει ένα «πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για να δεχθεί μια συμφωνία

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε σήμερα ότι η Χαμάς δεν διαθέτει παρά μερικές ημέρες για να δεχθεί μια κατάπαυση του πυρός, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε ιδιαιτέρως ισχυρά πλήγματα επί της πόλης της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκεί πέρα. Πιστεύουμε συνεπώς ότι έχουμε ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσει να συναφθεί μια συμφωνία» με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους.

«Δεν έχουμε πια μήνες», αλλά «πιθανόν μερικές ημέρες και ίσως μερικές εβδομάδες», δήλωσε ο Ρούμπιο αναχωρώντας από το Ισραήλ για το Κατάρ.

«Η υπ’ αριθμόν ένα επιλογή μας είναι αυτό να τελειώσει με μια διευθέτηση έπειτα από διαπραγμάτευση στην οποία η Χαμάς να δηλώσει: ‘Θα αποστρατιωτικοποιηθούμε, δεν θα αποτελούμε πια απειλή’», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Μερικές φορές, όταν έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα αγρίων όπως η Χαμάς, αυτό δεν είναι δυνατό, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να συμβεί», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Σύμφωνα εξάλλου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, το Κατάρ είναι η μόνη χώρα ικανή να διαδραματίσει το ρόλο του μεσολαβητή για τη Γάζα, παρά το ισραηλινό πλήγμα με στόχο ηγέτες της Χαμάς στο εμιράτο.

«Προφανώς οφείλουν να αποφασίσουν αν θέλουν να το κάνουν ή όχι μετά την περασμένη εβδομάδα, αλλά θέλουμε να ξέρουν ότι, αν υπάρχει μια χώρα στον κόσμο που θα μπορούσε να βοηθήσει να μπει τέλος σ’ αυτό με διαπραγμάτευση, αυτή είναι το Κατάρ», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συνάντησε χθες, Δευτέρα, στην Ιερουσαλήμ τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκφράζοντας την υποστήριξή του στη νέα επίθεση του ισραηλινού πρωθυπουργού στην πόλη της Γάζας και στο δηλωμένο στόχο του για την εξάλειψη της Χαμάς.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η πόλη της Γάζας υπέστη την περασμένη νύκτα σφοδρούς βομβαρδισμούς που κατέστρεψαν κτίρια που στέγαζαν κατοίκους.

Οι ερευνητές του ΟΗΕ δηλώνουν ότι το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα

Οι ερευνητές των Ηνωμένων Εθνών δήλωσαν την Τρίτη ότι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, με «πρόθεση να καταστρέψει τον παλαιστινιακό πληθυσμό» στην περιοχή.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι διαπράττεται γενοκτονία στη Γάζα και ότι συνεχίζεται, και η ευθύνη ανήκει στο κράτος του Ισραήλ», δήλωσε στο AFP η Νάβι Πιλέι, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Ερευνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την κατάσταση των δικαιωμάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Το Ισραήλ δήλωσε την Τρίτη ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» την έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Ερευνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει «γενοκτονία» στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.

«Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτήν την διαστρεβλωμένη και ψευδή έκθεση και ζητά την άμεση κατάργηση αυτής της Ερευνητικής Επιτροπής», ανέφερε ανακοίνωση του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών.

Με πληροροφίες από AFP, Times of Israel, Al Jazeera/ert.gr